La Fundación Lar optará a las ayudas de la Diputación para mejorar sus instalaciones

El presidente de la Diputación acudió a las instalaciones de Lar para presentar el programa de ayudas

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, anunció en una visita a la Fundación Lar (en Vilagarcía) las nuevas ayudas para que entidades de bienestar social de la provincia realicen proyectos de accesibilidad, movilidad y atención personal. La entidad vilagarciana será una de las que se beneficie de un programa que tiene un presupuesto total de 210.000 euros. Lo hará con el objetivo de hacer mejoras en uno de los centros que utiliza, en concreto la antigua escuela unitaria de Zamar.

López explicó que en el marco de este plan se concederán ayudas de un máximo de 10.000 euros y que las solicitudes pueden presentarse hasta el día 9 de mayo.

El conservador indicó que “nestes máis de dous anos de goberno a acción en benestar social está a ser un dos piares da nosa acción. En case tres anos levamos inxectados nos concellos máis de 24 millóns, pero tamén temos axudas directas para entidades de benestar social e programas dos que os colectivos son os principais destinatarios”.

López defendió como “referente en Vilagarcía e o Salnés” el trabajo de la Fundación Lar para ayudar a personas con algún tipo de enfermedad mental. “Chegan a onde as administracións non damos chegado”, subrayó.