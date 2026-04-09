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Vilagarcía

La emprende a golpes y mordiscos con la Policía Local tras negarse a dejar una terraza de un bar en la que se había dormido

La mujer fue detenida como presunta autora de un delito de atentado contra los agentes de la autoridad

Fátima Frieiro
09/04/2026 10:10
Foto de archivo de la Policía Local de Vilagarcía
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Una mujer ha sido detenida esta pasada madrugada en un establecimiento hostelero del centro urbano de Vilagarcía después de agredir e insultar a agentes de la Policía Local. Fue la persona titular del local la que advirtió a la Policía que había una clienta que se había quedado dormida en la terraza y que se negaba a abandonarla, pese a ser ya la hora de cierre. Hasta el lugar se desplazó una patrulla, pero ante la llegada de la misma la mujer empezó a insultar y a intentar agredir con puñetazos y mordiscos a los agentes. Es por ello que estos procedieron a reducirla y a su detención como presunta autora de un delito de atentado contra los agentes de la autoridad.

Otra agresión en el Hospital

Los agentes acudieron al Hospital do Salnés para una primera valoración médica y fue allí cuando tuvieron que ayudar al personal médico para retener a un varón que quería abandonar el centro médico a la fuerza. Es ahí cuando uno de los policías locales tiene que perseguirlo y reducirlo, recibiendo puñetazos por parte del paciente, tal y como informan las propias fuentes policiales.

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