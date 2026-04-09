Fran Vidal, el vilagarciano que brilla en el Olimpo del West Coast Swing
El bailarín y director de la escuela Inquedanza consigue la puntuación para ser “all star” en esta disciplina. Un título que solo tiene otro hombre en España, en Barcelona
Fue en un evento en Disney antes de la pandemia donde el vilagarciano Fran Vidal tuvo un flechazo con el West Coast Swing, un baile prácticamente desconocido en aquel momento en España. Fue un amor a primera vista para un bailarín y profesor que llevaba ya años curtiéndose en las pistas tanto en la modalidad latina como en estándar. “Foi naquel evento en Disney cando me atopei co West. Pareceume un baile moi divertido e dinámico e animeime a intentalo”, explica este arousano. Ahora, años después, ha entrado a formar parte de los “all star”, un título que solo ostentan dos nombres en España. Uno de ellos es el de Fran. Entrar en el Olimpo del West supone para él “un privilexio e un orgullo”, así como la garantía de colocar a Galicia –y a Vilagarcía– como referente en esta disciplina.
“O diferente do West é que pode practicarse coa música que escoitas na radio, dende Taylor Swift ata Coldplay ou incluso AC/DC”
Fue en ese evento en Disney donde Fran Vidal consiguió el contacto con otras personas que practicaban el West en España, que no eran muchas. “Había unha comunidade moi pequena en Valencia e alá me fun. Despois xa me puxeron en contacto coa miña actual compañeira, Sara, que foi a miña primeira profesora. Ela é americana, pero veuse a vivir a Calatayud”, explica el vilagarciano. Poco a poco fue trayendo la pasión por este baile hasta Galicia, en donde creó una asociación y en donde organiza – concretamente en Sanxenxo– un evento anual. “Fomos medrando e, de feito, xa hai xente aquí que está en niveles intermedios”, explica el profesor.
La música "da radio"
Fran Vidal explica que el West Coast es un baile que puede practicarse “coa música que escoitas na radio. Pode ser dende Taylor Swift a Coldplay pasando por un estilo máis rockeiro como AC/DC”. Quizá esto sea lo que más enganche a aquellos que se animan a practicarlo por primera vez. “É un baile no que se traballa moito a improvisación coa parexa e tamén a conexión, de entendemento dun co outro”, indica Vidal. Además tiene una peculiaridad respecto a otro tipo de disciplinas. “No West poden liderar tanto os homes como as mulleres. Os roles mudan. Bailamos todos con todos, ninguén está parado. Ademais xógase moito co soporte musical, coa letra da canción, cos ritmos da música... é moi completo”, declara el profesional.
De la pista, al cielo
Llegar a figurar entre los “all star” del West Coast Swing no ha sido fácil para Fran Vidal. Lo consiguió hace tan solo unos días en Londres, pero previamente hubo un largo proceso de aprendizaje, entrenamiento y preparación. “Faltábanme cinco puntos para entrar nesa categoría. Foi cando empezou a entrarme o chamado ‘Síndrome do impostor’, xa pensando que non ía a conseguilo, que para min esa categoría xa era demasiado alta”, reconoce el vilagarciano. Sin embargo las competiciones no defraudaron y Vidal lo dio todo de sí en la pista. Lo suficiente para arañar esos cinco puntos que lo catapultan al cielo del West. ¿Y ahora qué? Pues el arousano explica que “agora teño que sumar para afianzarme nesta categoría. O seguinte sería optar á Champions, pero iso xa son palabras maiores. Son 150 puntos os que se precisan e levaríame máis tempo”. De momento el que es también director de Inquedanza Dance Studio disfruta de las miles del éxito y de una distinción que lo coloca ya entre los mejores del mundo. Y eso no lo puede decir cualquiera.