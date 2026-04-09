EU exige que Ravella asuma la gestión directa de la Escola Infantil

El edil de EU, Juan Fajardo, en un pleno MONICA VILA

El grupo municipal de Esquerda Unida exige a la administración local que asuma la gestión directa de la Escola Infantil. El portavoz de la formación, Juan Fajardo, considera que la única responsable de la situación que atraviesa el servicio es la edila del área, Tania García. Señala que "o contrato leva caducado máis dunha década, o que demostra unha deixadez de funcións dunha concelleira que leva liberada dez anos".

Ante la delicada situación por la que atraviesa la concesionaria el izquierdista hace referencia al contrato. "É claro. O Concello debe garantir a viabilidade económica da escola sempre que non exista unha xestión temeraria". Un caso que no es el actual. Es por ello que EU entienda que "o goberno local está obrigado a cumprir a lei e asumir os desaxustes económicos do servizo. Non só iso: debe facelo de maneira áxil e con carácter mensual, para evitar as situacións de impago que están a perxudicar directamente ás traballadoras, as verdadeiras vítimas desta nefasta situación".

Crítica

Fajardo considera inaceptable que mientras que la empresa concesionaria está atravesando una situación límite el gobierno "estea a destinar preto de medio millón de euros a farolas ou mesmo a construír un bar con cartos públicos". Lamenta estas inversiones mientras que - como han denunciado en más de una ocasión desde Bonecos- "o patio exterior da escola leva catros anos clausurado pola incapacidade da concelleira de resolver esta situación".

Esquerda Unida va más allá y cree que sacar a licitación el servicio "non vai solucionar nada". De hecho cree que ninguna empresa privada se va a hacer cargo del servicio en las condiciones y contexto actual. De ahí que pida que Ravella asuma la gestión directa y subrogue a las trabajadoras.