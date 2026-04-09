El viento derriba varias vallas de la obra de O Ramal en pleno Paseo

Vallas caídas Cedido

Usuarios de la playa de A Concha-Compostela denuncian que el viento acaba de derribar varias de las valladas que protegen la obra de regeneración de la fachada marítima y creación de la pradera de O Ramal. La estructura se derribó, cual fichas de dominó, sobre el Paseo Marítimo, que a estas horas de la tarde está concurrido y por el que hay personas a pie y en bicicleta, incluidos menores de edad.

Por ello, personas que vieron lo sucedido y que advierten de que las vallas podrían haberle hecho daño a alguien de poco peso, como un niño, reclaman una mayor seguridad y fijación de estas estructuras.