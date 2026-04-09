El nuevo PXOM prevé crear 7.800 viviendas, incorpora el convenio de Lantero y Douro y aumenta zonas verdes

Reunión en el Concello Mónica Ferreirós

El nuevo PXOM prevé desarrollar suelo para la creación de 7.800 nuevas viviendas e incrementar, en un 150 por ciento, las zonas verdes. Son algunas de las claves que se dieron en la reunión que la concejala de Urbanismo, Paola María Mochales, y los técnicos del equipo redactor dirigido por Alfonso Botana, mantuvieron ayer con los representantes de la Corporación, en un primer paso para darle un acelerón al documento y llevarlo “canto antes” a la aprobación inicial del Pleno.

El documento también incorporará los convenios urbanísticos firmados previamente, como los de la antigua fábrica de Lantero o los de la Finca Douro.

Botana explicó que en Vilagarcía se contabilizan ahora mismo 20.000 viviendas, de las cuales 5.500 constan como vacías. En esta cifra se incluyen segundas residencias y VUT. Aunque la Lei do Solo obliga a ocupar domicilios vacíos antes de permitir nueva construcción, el equipo redactor explicó que, acogiéndose igualmente a la normativa, “Vilagarcía poderá seguir medrando nas zonas lindeiras a solo urbano”, con el objetivo de “completar a trama urbana unindo núcleos”.

El desarrollo de estos lugares también permitirá multiplicar la superficie de las zonas verdes existente en la actualidad, pasando de los 200.000 metros cuadrados a los 500.000.

El nuevo PXOM regula las VUT, que se permiten en tres supuestos: En edificios dedicados en exclusiva a este fin; en plantas bajas y en primeros pisos, siempre que en los bajos no haya vivienda ordinaria. Una propuesta en la que coinciden con el BNG, que señala que se trata “dunha actividade económica”, por lo que “debe limitarse aos baixos ou primeiras plantas”.

A la espera de documentación

El nuevo encuentro será el 26 de mayo y desde el ejecutivo se insiste “no deber” de guardar confidencialidad, al no ser oficial todavía. La intención, señalan desde Ravella, es llevarlo a aprobación inicial “o antes posible”, pero todavía no dan fecha. El siguiente paso, será la exposición pública. “Entendemos que se trata dun documento aínda aberto, que se pode enriquecer coas achegas que faga a cidadanía”, apuntó Paola María Mochales.

“Está bien que haya movimiento, pero no nos confiamos, ya que en los últimos once años de gobierno de Alberto Varela el PXOM ha estado paralizado”, señala la portavoz del PP, Ana Granja, que está a la espera de la documentación. Además, asegura que la reunión sirvió para que el equipo redactor recordase “que ya en 2013 hubo un intento de aprobación del plan, con Tomás Fole en la Alcaldía”.

El BNG, por su parte, destaca que el nuevo PXOM se enmarca en un escenario futuro de 45.000 habitantes, “tendo en conta un factor como é o da existencia de preto de 6.000 vivendas baleiras á hora de estimar as necesidades reais de solo urbanizable”. Una de las principales preocupaciones de los nacionalistas es “a pertinencia de case duplicar as zonas verdes, sobre todo na contorna de augas superficiais”.

Esquerda Unida, sin embargo considera que la reunión fue “altamente decepcionante” ya que “no mellor dos casos o PXOM non será aprobado ata o ano 2030”. Asegura Fajardo que los datos del equipo redactor “desminten o discurso do goberno local” y señalan a una Vilagarcía “estancada” desde 2008, a lo que se suma el problema de las viviendas vacías. Echa en falta reservas de suelo para dotaciones sociales. Eso sí, la formación apunta que solo se abordaron “liñas xerais”, por lo que lo entiende como “un movemento máis orientado a aparentar xestión”.