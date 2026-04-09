Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Suscribete
Vilagarcía

Alba Tomé: “Tiña ganas de crear unha nena con moita furia”

Finalista do premio Illa Nova con ‘As Humidades’, unha novela na que Vilagarcía e, en concreto, a súa aldea de Aralde, son unha personaxe máis e que presenta o sábado no Auditorio

Olalla Bouza
09/04/2026 22:43
Alba Tomé coa súa novela
Mónica Ferreirós
Alba Tomé (Vilagarcía, 1996) presenta mañá sábado, no Auditorio, a súa primeira novela, ‘As Humidades’, editada por Galaxia. Aborda temas como o machismo, as relacións familiares e a política. No acto, ás 12:30 horas, estará acompañado polo director de publicacións, Marcos Calveiro, e por Montse Fajardo.

Canto de Alba Tomé queda na nena de ‘As Humidades’?

Eu que teño a pretensión de escribir moito, penso que nunca vou escribir un libro no que haxa tanto de min. Digamos que quixen facer unha especie de fantasía a partir do biográfico. Tamén digo que ‘As Humidades’ ten tanto de realidade como de ficción.

Tamén é esa narradora infantil a que permite a fantasía...

Si, e permite alixeirar bastante o relato, incluso ás veces con toques de realismo máximo. É unha nena que non lle ten medo a dicir que escolleu unha batalla e que ten sentimentos de querer facer dano a quen lle fai dano a ela, neste caso o seu pai.

Simboliza esa nena a reacción violenta fronte ao machismo?

É unha reacción violenta cara ao poder, cara a autoridade que ela sofre como agresiva. Tiña moitas ganas de poñerme nese punto de vista, no da vítima nena que, en vez de volverse sumisa e acatar, decide xogar as mesmas cartas; devolverlle ao seu pai a súa propia medicina. Protestando non tanto porque el mande, senón porque para ela ninguén ten que mandar nunha casa. Tiña moitas ganas de crear unha nena con moita furia e con ganas de rebelarse ante o mandato paterno.

“Encantábame cando dicían da miña bisavoa que era unha muller rabuda. Ela tiña bastante carácter e nunca tivo medo de nada”Alba Tomé

Hai unha personaxe moi potente na novela que é o da bisavoa, está inspirado nalgunha persoa real da súa familia?

Pois na miña bisavoa. Lembro sempre que a miña nai dicíame que sempre que a miña bisavoa non tiña medo a nada, que non tiña medo a ir polas rúas solas aínda que onde vivía non había luz. Era unha muller con bastante carácter, que nin tiña medo a dar un golpe na mesa. Para min foi a miña segunda nai e encantábame escoitar que dicían dela que era unha muller rabuda, unha muller brava. Inspireime nela porque precisaba que esa nena encontrase nesa casa un apoio, unha mestra da vinganza e tamén un bastión na loita contra o pai. A nena decide emprender unha guerra. Pero que pasa? Que ademais de sentir toda esa dor, non deixa de sentir admiración e amor.

Hai tamén outro tipo de violencia, que é a da imaxen. A nai á que o seu marido non lle deixa ir maquillada, é unha escena moi potente cando lle borra o carmín...

Na novela esa barra de labios, que era da bisavoa Azucena, é unha forma de poñerse a súa forza. As mulleres de antes sufriron ese tipo de violencia e é verdade que, aínda que avanzamos moito, precisamente agora no ámbito da estética estamos moi mal. Normalízanse agresións contra a nosa pel e os nosos corpos, porque temos que estar dentro dun canon. Creo que nace dun mundo capitalista, que sempre lles vai causar preocupacións ás mulleres. Deberiamos reflexionar como sociedade, pero tamén a nivel individual. Para min, pintar os labios é un símbolo de poder.

Hai un capítulo case freudiano, que é o de ‘matar ao pai’, que é no que máis se analiza a relación entre poder, política e machismo. Que hai aquí da súa propia experiencia?

Moitísimo. Todo. Aquí está a orixe da novela. Cando estaba traballando no Congreso empecei a facer unha analoxía entre a figura do pai e do político. No sentido de que o pai é o político do fogar, a primeira figura autoritaria. Tamén porque a familia é o primeiro microcosmos.

Non quedou moi contenta desa experiencia no Congreso, pode dar lugar ese capítulo a certa mensaxe de antipolítica?

A min paréceme que todo o contrario. Eu considérome unha persoa moi política. Outra cousa é que discrepe desa clase política que nos goberna, pero eu estou moi posicionada. Fago unha crítica clara e aberta contra a esquerda actual, que defende valores de igualdade cando realmente, de portas para adentro, non os cumpre.

A súa primeira novela e xa queda finalista do Premio Illa Nova, é un impulso para seguir?

É un recoñecemento moi grande de que está ben escrito e que pode interesar. Pero aínda que non quedase finalista, tiña pensado seguir escribindo. Por suposto é unha oportunidade contar co apoio dun selo tan importante como Galaxia e, ademais, a min motívame un montón.

