Vilagarcía celebra el Día del Pueblo Gitano con una llamada al respeto y la convivencia

El acto en el puente de Vista Alegre Mónica Ferreirós

Vilagarcía conmemoró el Día del Pueblo Gitano con un emotivo acto que tuvo varios escenarios. En la Praza da Peixería se procedió a la lectura del manifiesto, donde se defendieron los valores de igualdad, solidaridad y se abogó por una sociedad “donde nadie sea juzgado por su origen, sino valorado por lo que es”.

En el texto reivindican asimismo las señas de identidad de su pueblo, distribuido por todo el mundo. “Una de las cosas más importantes para nosotros es pasar rato juntos en familia”, explican en el manifiesto, en el que aseguran que “nuestro pueblo es solidario con los suyos, amante de la libertad tanto individual como colectiva”.

Después, realizaron un paseo que finalizó en el puente de Vista Alegre, en el río de O Con, donde realizaron un emotivo lanzamiento de flores y ondearon la bandera del Pueblo Gitano.