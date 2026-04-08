Un condenado por la droga del 'New Polar' alega que lo amenazaron con matar a su familia y a su gato

Fachada del Tribunal Supremo EC

La última sentencia, del Tribunal Supremo, sobre el caso del ‘New Polar’, el carguero que atracó en Cangas en 2019 con 30 kilos de cocaína a bordo, revela que las reuniones para preparar la operación se llevaron a cabo en Vilagarcía y Pontevedra. De la localidad arousana era uno de los detenidos en el dispositivo que puso en marcha la UCO, en el que también fue arrestado un vecino de Vilanova.

En dicho encuentro participó el cocinero cangués que alegó ser confidente de la Guardia Civil, para tratar de eludir la condena. El Supremo rechaza su recurso, así como el de otro de los condenados. Queda acreditado en el relato de los hechos que ambos participaron en la operación desde el principio. Fue en Vilagarcía, además, donde se acordaron las condiciones del alijo y también de esta localidad saliniense procedían las sustancias estupefacientes incautados a uno de los acusados en un registro por carretera, según aparece probado en las sentencias de este caso.

Condición de confidente

En cuanto al recurso del cocinero, que aseguraba que su intención era poner la droga en manos de las fuerzas de seguridad, desde el Supremo señalan que el recurso de casación no es para “combatir la sentencia de instancia”. En este sentido, reproducen la respuesta dada desde el TSXG.

El acusado aseguraba que “se le obliga a transportar la droga bajo la amenaza de un arma de fuego” y que, si no lo hacía o la tiraba al mar, “irían primero a por su familia, luego a por el gato y luego a por él”.

Sin embargo, la sentencia del tribunal gallego incide en que la “droga fue transportada bajo la disponibilidad y control del acusado, el cual, cuando ya estaba en aguas territoriales españolas, cuando el barco hace escala en Canarias, y por tanto ya gozaría de la protección jurisdiccional que podría tener como colaborador, no comunicó los hechos a las autoridades del lugar y tampoco a los agentes de la UCO con los que estaba en contacto y ni siquiera lo hizo una vez en el puerto de destino, a donde llega el 22 de mayo de 2019, no siendo hasta dos días después, cuando al verse bajo sospecha comunica la existencia de la mercancía, facilitando, eso sí, toda la información que permite el éxito de la operación”. Además, inciden en que su condición de confidente no “obsta para que llevase a cabo los hechos por los que ha resultado condenado”.

Por todo ello, el Supremo ratifica las condenas impuestas a ambos acusados en el TSXG. En el caso del cocinero cangués, le impone cuatro años de prisión y 600.000 euros de multa; el otro acusado, al que se le aplica el agravante de reincidencia, es condenado a ocho años de cárcel y 1,2 millones de euros de multa. El carguero ‘New Polar’ fue interceptado el 24 de mayo de 2019. La droga, distribuida en dos bolsas de viaje y una de plástico, tendría un valor en el mercado superior al millón.