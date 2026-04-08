Teófilo Edicións publica dous libros sobre Otero Pedrayo
López-Barxas aproveita o 50 aniversario da morte do escritor
Teófilo Edicións, coincidindo co 50 aniversario da morte de Otero Pedrayo, o 10 de abril de 1976, e a declaración de 2026 como ‘Ano do escritor de Trasalba’ polo Parlamento de Galicia, acaba de publicar, na súa colección de grandes persoeiros das Letras, dous libros do escritor e xornalista Paco López-Barxas. Por un lado, ‘Ramón Otero Pedrayo, arredor de sí’, unha edición ilustrada polo debuxante Siro López.
Por outro lado, ‘Ramón e o pinsapo máxico’, do mesmo autor, que recolle, a través da ficción, a relación vital e intelectual do galeguista coa natureza e a paisaxe. López-Barxas fai unha proposta ficcionada a través dun relato artellado de xeito coloquial, para achegarse á cara humana.