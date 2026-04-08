Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Teófilo Edicións publica dous libros sobre Otero Pedrayo

López-Barxas aproveita o 50 aniversario da morte do escritor

Olalla Bouza
08/04/2026 20:19
López Barxas co libro
O autor, López-Barxas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Teófilo Edicións, coincidindo co 50 aniversario da morte de Otero Pedrayo, o 10 de abril de 1976, e a declaración de 2026 como ‘Ano do escritor de Trasalba’ polo Parlamento de Galicia, acaba de publicar, na súa colección de grandes persoeiros das Letras, dous libros do escritor e xornalista Paco López-Barxas. Por un lado, ‘Ramón Otero Pedrayo, arredor de sí’, unha edición ilustrada polo debuxante Siro López.

Por outro lado, ‘Ramón e o pinsapo máxico’, do mesmo autor, que recolle, a través da ficción, a relación vital e intelectual do galeguista coa natureza e a paisaxe. López-Barxas fai unha proposta ficcionada a través dun relato artellado de xeito coloquial, para achegarse á cara humana.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina