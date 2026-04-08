Revenidas suma ao seu cartel a The Rapants, El Drogas e La Gossa Sorda
O festival Revenidas de Vilaxoán suma cinco nomes máis ao cartel deste ano. The Rapants, El Drogas, La Gossa Sorda, Sara Hebe y The Salsa Punk Orkestra tamén estarán na cita vilaxoanesa que se celebra do 10 ao 13 de setembro.
The Rapants desembarca en Vilaxoán no marco da súa xira "Rapants Clubs". Os de Muros son xa unha banda referente na escena musical galega. Sobre o escenario tamén estará Enrique Villareal, El Drogas, que chega a Revenidas para presentar un concerto no que percorre os himnos de toda a súa carreira, dende os tempos de Barricada ou Txarrena ata os da súa actual etapa en solitario.
A música valenciana tamén chega a Revenidas da man de La Gossa Sorda. Tras dez anos retirados dos escenarios a formación reuniuse este ano para unha xira que terá en Vilaxoán a súa única escala en Galicia. O festival tamén anuncia a presenza da arxentina Sara Hebe, unha das principais referentes do rap e da música urbana e feminista en Latinoamérica. The Salsa Punk Orkestra estará tamén no escenario. Un grupo que transforma clásicos do punk en vibrantes versións de salsa.
Estes artistas veñen a sumarse aos xa anunciados con anterioridade como Evaristo, Rebelioum do Inframundo, Kumbia Queers, Ilan Amores, Arrhythmia, Süne e Nadie González.
Os abonos de Revenidas están á venda na páxina web www.revenidas.com a un prezo de 65 euros máis gastos de xestión. As persoas que merquen o abono tamén poden reservar na web o acceso á acampada por un importe de 15 euros.