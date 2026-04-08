Ravella incluye la reforma de las calles Aduana y Cruz en el presupuesto para este 2026

Imagen de la Rúa Aduana en Carril, que será objeto de una obra de humanización Gonzalo Salgado

El gobierno local de Vilagarcía incluirá en el presupuesto de 2026 la reforma y humanización de las calles Aduana y Cruz, en Carril. Las arcas municipales asumen así los 548.000 euros que el Concello había pedido a la Diputación de Pontevedra y que fueron denegados por la administración provincial alegando que el proyecto presentado era “inexecutable”. En todo caso el presupuesto total de la actuación asciende a 931.000 euros. Señalan desde Ravella que es el presupuesto más alto de todas las humanizaciones realizadas hasta ahora en el término municipal.

Responsables del gobierno local con el alcalde, Alberto Varela, a la cabeza mantuvieron un encuentro en Carril con representantes vecinales para darles a conocer las inversiones que hay previstas para la localidad en los próximos meses.

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De hecho en el actual ejercicio también se acondicionarán las calles Esperanza y Lucena, con un presupuesto de 416.800 euros. En todos los casos se seguirá la estética de las calles mejoradas hace unos años, como la del Carmen, diseñada por el arquitecto municipal. Así pues se crearán vías de plataforma única y pavimento de granito. Serán de prioridad peatonal, con nueva iluminación y mobiliario urbano. Además se aprovecharán los trabajos para renovar y mejorar los servicios básicos de saneamiento y pluviales, así como para instalar las canalizaciones para enterrar los tendidos de los servicios de telecomunicaciones.

Fin al transformador

La administración local también habló a los vecinos de la actuación de traslado del transformador de la Praza da Liberdade. Se aprovechará la obra para ocultar los cables, lo que mejorará la imagen de la zona vieja de Carril. La actuación está en fase de ejecución y supondrá volver a potenciar zonas como la calle Lucena, Carmen, Cruz y Aduana.

Reunión de Alberto Varela con colectivos en Carril

La intervención promovida y gestionada por el Concello ante Unión Fenosa tiene un coste de 100.000 euros y era una vieja reivindicación de los carrilexos, que sufrían constantes cortes de electricidad debido a las averías del transformador, que además se inundaba con frecuencia.

Más aparcamientos

Por último el alcalde anunció a los vecinos que el Concello comprará en breve los terrenos en Veiga de Lamas, en los que se habilitará un nuevo aparcamiento público. Lo hará con una inversión de 215.000 euros. El crédito para contar con las inversiones y con el que se financiará la operación ya está en activo, por lo que se están cumplimentando los trámites para la compra.

Dicen desde la administración local que este es otro de los compromisos adquiridos por Varela y que se harán realidad, según él, este mismo año.

El encuentro se enmarca dentro das las reuniones periódicas con colectivos de la ciudad.