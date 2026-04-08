El torneo 'Panos Brancos' regresa a Fontecarmoa

Una edición anterior, en Cambados | Gonzalo Salgado

La Fundación Galega contra o Narcotráfico convoca una nueva edición del torneo ‘Panos Brancos contra a droga’, que se llevará a cabo el viernes, en el CD Fontecarmoa, con la participación de más de doscientos deportistas de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años de edad.

Son estudiantes del IES Félix Muriel de Rianxo, del instituto de A Illa, del Cotarelo de Vilagarcía, del Asorey de Cambados y del Faro das Lúas y A Basella, de Vilanova, que se reúnen “nunha festa deportiva e de amizade”, explican desde la Fundación.

Los deportes que se practicarán serán baloncesto, fútbol, atletismo y voleibol. Forma parte del programa ‘Eu Saúde’, que la FGcN pone en marcha en colaboración con los centros de educación.

Actividades paralelas

Esta iniciativa busca promover los valores del deporte y la apuesta por un estilo de vida en el que la salud sea la protagonista. La celebración del torneo sirve también, explican desde la organización, para realizar paralelamente actividades de prevención de drogodependencias y otras adiciones en centros educativos. El programa se extiende en las aulas a 2.095 jóvenes de O Salnés. “O deporte axúdanos a formar mellores persoas, trnsmitindo valores como o esforzo”, señalan desde la Fundación.