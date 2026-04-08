El PP acusa de "dejadez" al gobierno de Varela por la escuela infantil de A Lomba

Reunion en el centro

El PP urge al gobierno local a “unir esfuerzos para intentar salvar” la escuela infantil municipal de A Lomba, ante la delicada situación. Acusan, en este sentido, de “dejadez” al ejecutivo de Varela.

“Estamos ante una situación límite. Es inaceptable que un personal que la propia empresa califica de diez, y que cumple con su labor con total entrega, no sepa si cobrará a final de mes porque el Concello no realiza los pagos con celeridad”, dice Ana Granja, que no ve “explicación” a que no se abonara en marzo el déficit correspondiente.

El PP recuerda que ya advirtió hace meses de esta crisis, que se trata de una escuela municipal y que en octubre ya se debería haber incluido en los Presupuestos. Ahora, pide soluciones “urgentes” y tienden la mano al gobierno local para que se cumpla el acuerdo plenario