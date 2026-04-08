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Vilagarcía

El gobierno de Vilagarcía insta al PP a diferencia entre "cidade e municipio"

Los socialistas responden a la polémica sobre el ranking poblacional

Olalla Bouza
08/04/2026 19:50
El alcalde, Alberto Varela y la edila Tania García en un pleno de Vilagarcía.jpg
El alcalde, Alberto Varela y la edila Tania García en un pleno de Vilagarcía
Mónica Ferreirós
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El gobierno local socialista asegura lamentar “profundamente” que el Partido Popular, al que recuerda que tuvo responsabilidades de gobierno, “siga sen entender a diferenza entre cidade e municipio”, al hilo por la polémica con respecto al ranking por habitantes. Es en esta diferencia donde Ravella justifica el puesto de octava ciudad de Galicia.

En estos sentidos, apuntan a que esta posición se asienta en la población en los servicios, en su influencia y en su dinamismo social, cultural e económico. “Que isto é así, recoñecérono dende o que era presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ata o que foi alcalde de Vilagarcia, Tomás Fole”, apunta la portavoz municipal, Tania García.

Los socialistas se preguntan “que ten que pasar neste concello para que o Partido Popular recoñeza un só dato positivo na que tamén é a súa cidade e o seu concello” y reiteran que “é evidente” el crecimiento constante de Vilagarcía lo cual, apuntan, “é un éxito: primeiro, colectivo, porque a cidade fana os cidadáns coas súas iniciativas; e segundo, tamén do goberno, mal que lle pese ao PP”. A los conservadores le responden que también celebran el aumento de población en otros municipios, pero apuntan que “Vilagarcía depende de si mesma”, no de los problemas de vivienda en ciudades.

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