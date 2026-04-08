El gobierno de Vilagarcía insta al PP a diferencia entre "cidade e municipio"

El alcalde, Alberto Varela y la edila Tania García en un pleno de Vilagarcía Mónica Ferreirós

El gobierno local socialista asegura lamentar “profundamente” que el Partido Popular, al que recuerda que tuvo responsabilidades de gobierno, “siga sen entender a diferenza entre cidade e municipio”, al hilo por la polémica con respecto al ranking por habitantes. Es en esta diferencia donde Ravella justifica el puesto de octava ciudad de Galicia.

En estos sentidos, apuntan a que esta posición se asienta en la población en los servicios, en su influencia y en su dinamismo social, cultural e económico. “Que isto é así, recoñecérono dende o que era presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ata o que foi alcalde de Vilagarcia, Tomás Fole”, apunta la portavoz municipal, Tania García.

Los socialistas se preguntan “que ten que pasar neste concello para que o Partido Popular recoñeza un só dato positivo na que tamén é a súa cidade e o seu concello” y reiteran que “é evidente” el crecimiento constante de Vilagarcía lo cual, apuntan, “é un éxito: primeiro, colectivo, porque a cidade fana os cidadáns coas súas iniciativas; e segundo, tamén do goberno, mal que lle pese ao PP”. A los conservadores le responden que también celebran el aumento de población en otros municipios, pero apuntan que “Vilagarcía depende de si mesma”, no de los problemas de vivienda en ciudades.