Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía recuerda a los propietarios de terrenos la obligación de mantenerlos en un adecuado estado de limpieza y conservación, sobre todo para la temporada de verano, con el objetivo de prevenir el riesgo de incendios. Por ello, el alcalde acaba de publicar un bando advirtiendo a las personas afectadas que disponen de plazo hasta el 31 de mayo para llevar a cabo la limpieza y roce de la vegetación, conforme a las especificaciones recogidas en la legislación y garantizando las franjas de seguridad que se establecen para cada caso.

Es una medida que afecta por igual a solares, fincas y parcelas situadas en suelo urbano, urbanizable, núcleos rurales y suelo rústico. El Concello establece esta obligación en la Ordenanza Municipal reguladora das medidas de consevación, rehabilitación e seguridade de terreos, soares, construcións, edificios e instalacións; así como también lo hace la normativa autonómica a través de la Lei do Solo y de la Lei 3/2007 en materia de prevención de incendios.

Multas y sanciones

El bando informa de las distancias que deben tener las franjas de seguridad, dependiendo de con qué linden. Las zonas de protección medirán 50 metros de ancho y estarán completamente libres de biomasa (incluyendo toxos y xestas). Dentro de esta área, los 15 metros más próximos a las viviendas deben estar sin vegetación y, a partir de ahí, podrá haber frondosas separadas a siete metros entre sí, estando totalmente prohibidos los pinos, eucaliptos y acacias. Las medidas y las especies forestales permitidas varían en los casos en los que no existen viviendas.

En caso de no cumplir con esta obligación en la fecha fijada, s Ravella emitirá orden den de ejecución y advierte de que las sanciones van de entre 300 y 6.000 euros; a mayores de las multas coercitivas, entre 1.000 y 10.000, que pueden reiterarse.

Brigadas municipales

Por otra parte, dos brigadas municipales de Urbaser trabajan en el adecentamiento de los márgenes y aceras, tanto en el rural como en las vías urbanas. En las próximas semanas se reforzará el servicio con una tercera, con el objetivo de atajar el rápido crecimiento de la hierba durante la primavera, que es especialmente intenso tras una temporada muy lluviosa, que favorece la salida de maleza.