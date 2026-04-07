'Soños de Liberdade', de Marisa Castro, llega a Vilagarcía

Marisa Castro con su novela en una presentación Cedida

La escritora lucense Marisa Castro Cerceda presenta mañana jueves la novela ‘Soños de Liberdade’, que narra desde su nacimiento la historia de Sabela, una niña de aldea que logra estudiar pese a la oposición paterna, en plena dictadura franquista. Los avances y retrocesos del sistema educativo tras la experiencia de la II República, y los aires nuevos que llegan a las escuelas en las décadas de los sesenta y setenta, también se recogen en un libro que bebe de la propia experiencia de la autora.

“Ata os 25 anos, que me licenciei, eu fun unha nena labrega”, explica Castro, que fue profesora e investigadora de Ciencias Biológicas en la Universidade de Vigo y que fue tras su jubilación cuando comenzó a dedicarse a la literatura. Ahora, tras el éxito de ‘A saga das curandeiras’, llega su segunda novela.

Renovación pedagógica

La presentación de ‘Soños de Liberdade’ será a las 20 horas en la sede de O Faiado da Memoria. La autora estará acompañada por los profesores del IES Carril Xela Cid y Manuel Chouza. Temas como las mayores dificultades que sufren las mujeres para sacar adelante sus proyectos o la dureza de los tiempos de la dictadura aparecen en la trama. “A miña intención era explicarlle ás novas xeracións o que era o rural en Galicia no século XX. E dicir que houbo unha época na que tiñamos que loitar moi duro. Gústame que as persoas pensen e procuro mostrar a realidade o mellor que podo”, explica la autora. En la novela también aparecen referencias a mujeres que abrieron camino en el campo de la innovación pedagógica, como María de Maetzu o Montessori. A la hora de escribir, la lucense explica que elabora un boceto previo, pero que después son los personajes “os que me van pedindo. Collen vida propia”. Aunque está en plena gira de ‘Soños de Liberdade’, ya piensa en otra criatura literaria.