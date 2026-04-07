La Diputación destinará más de 100.000 euros a los campos de fútbol de Vilaxoán y Faxilde

Tourís con los concejales de Obras y Deportes Cedida

El diputado provincial Javier Tourís anunció que la Diputación de Pontevedra aprobará el viernes, en Xunta de Goberno, una ayuda de más de 100.000 euros para actuaciones en los campos de fútbol de A Pelada (en Faxilde) y de Vilaxoán.

Son recursos que el Concello de Vilagarcía tiene a su disposición en el marco del III Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, dotado de ocho millones de euros y con destino a los municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia de Pontevedra. Permite subvencionar proyectos municipales de construcción de nuevas instalaciones y espacios públicos de uso deportivo, así como la modernización, remodelación y mejora de las instalaciones y espacios ya existentes.

Reconstruir los muros

En A Pelada, el muro presenta una inclinación y desconchado de las planchas de hormigón, con las varas de acero al descubierto, en la zona suroeste. Por ello, se ejecutará un cierre de 30 metros de largo y dos de alto, asentado sobre zuncho de hormigón armado. También se ampliará la cuberta de la zona de las gradas. Por su parte, en Vilaxoán se detectó falta de estabilidad por la oxidación de los hierros de refuerzo. Por ello, se construirá otro cierre, que tendrá un primer tramo de hormigón armado en el entorno del portalón de entrada. A lo largo de la Rúa Ameixeiras, se demolerá hasta la tercera fila y se formará un zuncho de hormigón, reconstruyendo el muro con fábrica de bloque. “Estes recursos forman parte do esforzo investidor que está facendo o goberno da Deputación”, señaló Tourís, que incidió en que “temos o municipalismo por bandeira”. Vilagarcía tiene a su disposición un total de 312.000 euros del Plan Extra deportivo provincial.