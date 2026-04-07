Ganar la batalla al ciberdelincuente: La Policía Nacional de Vilagarcía te da las claves

Presentación de la actividad Concello

La ciberdelincuencia es, desde hace unos años, uno de los principales quebraderos de cabeza de las fuerzas de seguridad del Estado. Los timos se han trasladado a esta dimensión y el amplísimo uso de dispositivos múltiples acabó por multiplicar el número de víctimas. Por ello, la Comisaría de la Policía Nacional de Vilagarcía, junto con el Concello, organizan una sesión práctica en la que mostrarán formas de prevención y para evitar a las mafias que se esconden tras las pantallas. Será mañana jueves, en la sala de conferencias del Auditorio, a partir de las 20 horas.

“O cidadán de a pé, a xente corrente, son o obxectivo principal dos ciberdelincuentes, aos que lles resulta máis doado e moito máis rendible estafar pequenas cantidades a milleiros de persoas deste perfil que millóns a unha única persoa adiñeirada que, seguramente, conta con moitos máis medios e medidas de seguridade para evitalo”, explica David Arias, agente del Área de Participación Cidadá de la Policía Nacional. La actividad lleva por título ‘Aprende a proteger tu dinero y tus datos personales” y en la presentación estuvieron la concejala de Seguridade, Tania García; el jefe de Seguridade Cidadá, Miguel Vaamonde; y, además de Arias, el agente Víctor Días. Forma parte de una serie de charlas que la Comisaría lleva tiempo impartiendo entre la ciudadanía, pero también, de forma más específica, entre colectivos especialmente vulnerables, como el empresariado o el comercio.

La prisa como arma

La concienciación para la prevención es el método que siguen desde la Comisaría, que advierten de que las ciberestafas afectan a todos los rangos de edad y no es algo que les pasa “a las personas mayores”. En Vilagarcía se presentan al año 365 denuncias por estafas de este tipo; una al día. Pero hay más casos, ya que cuando se trata de pequeñas cantidades muchos o no lo perciben o no acuden a la Policía.

Mensajes de wasap, sms, correos electrónicos pero también mediante redes sociales es el canal que suelen emplear las mafias cibernéticas. “E todo iso témolo a man, no móbil, que utilizamos para pagar, comprar, facer xestións...”, explicó Arias. La urgencia y el miedo son las principales armas del ciberdelincuente, intentando meter prisa para que se pinche en el enlace y advirtiendo de nefastas consecuencias. Desconfiar de este tipo de mensajes o usar claves seguras son algunos de los consejos de la sesión práctica de mañana. Días explicó que será muy accesible y que se resolverán todas las dudas del público asistente.