El PP afea al alcalde que “vuelva a engañar” sobre el puesto de Vilagarcía en el ranking de ciudades

La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja Mónica Ferreirós

El Partido Popular de Vilagarcía acusa al alcalde, Alberto Varela, de volver a “engañar” a la población sobre los datos de habitantes del INE y la consolidación del municipio como octava ciudad de Galicia. En este sentido, los conservadores señalan que si bien el crecimiento demográfico “es una noticia positiva”, piden al regidor que “deje de intentar confundir” a la ciudadanía.

En este sentido, la formación de Ana Granja incide en que “la realidad de las cifras es tozuda” y que Vilagarcía “ocupa el décimo puesto en el ranking poblacional de Galicia”, por detrás de Oleiros y Narón. “Oleiros nos supera en casi 800 habitantes y Narón en cerca de 2.000.

Decir que Vilagarcía es la octava ciudad gallega basándose en un crecimiento ligero es, o no saber contar o querer engañar a los vecinos”, explican desde el PP. La portavoz, Ana Granja, incide en que cuando Varela llegó al gobierno Vilagarcía era la novena ciudad. “Un ejemplo de que, cuando los demás crecen, nosotros seguimos estancados con este gobierno”, apuntó la edil de la oposición. La formación incide en que ya en diciembre “el alcalde trató de colar este dato falso”, lo que ven como una “falta de respeto a la inteligencia”.