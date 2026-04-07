El plazo para inscribirse en la Festa dos Maios de Vilagarcía está abierto hasta el 21 de abril

La Concellería de Cultura convoca una nueva edición de la tradicional Festa dos Maios, que mantiene abierto hasta el día 21 el plazo de inscripción. El certamen no es competitivo y los participantes recibirán roscas y premios en metálico.

Son cinco las categorías de mayo: cónico, artístico, caja, barco y cruz. Además, el certamen se organiza bajo criterios de respeto medioambiental y sostenibilidad, ya que los trabajos deben realizarse con materiales típicos, estando prohibida la utilización de plásticos y otros productos sintéticos y contaminantes, así como el uso de elementos naturales protegidos, como musgo, acebo y todos los incluidos en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas.

Pueden participar tanto de forma individual como colectiva (asociaciones, centros educativos, anpas...) con un mínimo de cuatro integrantes. Cada inscrito puede concurrir en una única modalidad, en varias o en todas. Los inscritos en solitario no tienen obligación de aportar letra, pero los colectivos también tendrán que interpretarla en público. A mayores de las roscas, habrá gratificaciones de 30, 40, 80, 100 y 150 euros, según tipo.