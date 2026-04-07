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Vilagarcía

El BNG pide una partida que cubra los gastos de la escuela infantil de A Lomba hasta la licitación

La dirección insiste en que no culpa al Concello pero pide su implicación

Olalla Bouza
07/04/2026 20:18
Un momento de la reunión
Un momento de la reunión
Mónica Ferreirós
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El grupo municipal del BNG reclama al gobierno local que destine en los Presupuestos de 2026 una partida para cubrir los gastos de la escuela infantil municipal de A Lomba, hasta la licitación del servicio. Es una de las medidas que proponen los nacionalistas para paliar la complicada situación actual.

Además, plantean que Ravella haga las gestiones de los pagos de forma más ágil, para que a finales de mes las trabajadoras puedan cobrar puntualmente. “O BNG prestará especial atención á redacción dos pregos, para que tanto na súa parte técnica coma económica recollan a realidade salarial, de prestación de servizos e de recursos materiais e personais que se adapten ás demandas do servizo e aos convenios colectivos”, apuntan desde la formación que dirige Xabier Rodríguez.

La dirección de la escuela infantil, por su parte incide en que no se trata de una situación “puntual” y que es la tercera vez, en este curso, que se llega a una inviabilidad sobrevenida, que impide el pago de nóminas y a proveedores. “Non é por mala xestión”, señala Mavi Castiñeiras, que apunta al descenso de las matrículas, a la congelación de cuotas desde 2017 o  la gratuidad de las privadas. Tampoco culpan a Ravella, pero piden implicación en la solución.

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