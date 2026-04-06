Vilagarcía lideró la creación de empleo en marzo en toda Arousa

Una terraza en Sanxenxo durante el buen tiempo de marzo Mónica Ferreirós

El paro descendió en 171 personas en las comarcas de Arousa durante el mes de marzo, pero la mayor parte de los que encontraron trabajo en esta zona eran vecinos de O Salnés. Fue en concreto Vilagarcía, con 52 nuevos empleos, el municipio con mejores datos, en un periodo de tiempo muy ligado al turismo de la Semana Santa y en el que los bares, hoteles y restaurantes estuvieron llenos debido a la coincidencia de varios eventos deportivos que atraen a un numeroso público familiar.

Por zonas, es la de O Barbanza, con cinco parados menos, la que muestra peores cifras. En el norte de Arousa, la capital, Ribeira, incluso suma parados (28 más), mientras que el resto, sobre todo Rianxo (-23), bajan. Las cifras por municipios se completan con Boiro (-7) y A Pobra (-3). Por otra parte, en Ulla-Umia es Moraña (-16) el municipio con mejores datos, mientras que en Caldas (5), Catoira (6) y Cuntis (3) sube ligeramente el desempleo. Completan Valga (-7), Portas (-6) y Cesures (-2). En O Salnés, tras Vilagarcía son Cambados (-37) y Sanxenxo (-23) los municipios que dejan ver el tirón de la Semana Santa, seguidos de O Grove (-11), Meis (-8), A Illa (-7) y Ribadumia (-6); y, ya más abajo en la tabla, Vilanova (-4) y Meaño, con un parado menos que en el mes de febrero.

En cuanto al análisis de los sectores, hay una gran diferencia entre la comarca de O Salnés y las otras dos que conforman Arousa y zona de influencia. Tanto en Ulla-Umia como en O Barbanza, los servicios pierden puestos de trabajo, mientras que es la construcción la que registra los mejores datos del mes pasado, según los datos publicados por la Consellería de Emprego de la Xunta. Sin embargo, en O Salnés es el ámbito ligado al comercio y la economía el motor de la creación de empleo y el responsable de que 109 personas dejaran las listas del Sepe.

Nuevo modelo de autónomo

Por otra parte, desde UPTA señalan que los datos de la RETA, con 42.900 autónomos más que en marzo de 2025, reflejan un cambio de modelo hacia una mayor especialización.