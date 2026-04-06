Vilagarcía alcanza los 38.000 habitantes por primera vez según las previsiones del INE

praza de galicia Gonzalo Salgado

La última previsión del Instituto Nacional de Estadística apunta a que Vilagarcía alcanzará el récord de 38.000 habitantes, por primera vez en su historia. Desde el gobierno local que encabeza el socialista Alberto Varela señalan que se trata de una tendencia de los últimos años. “A cidade é un foco de atracción demográfica, debido á súa prosperidade económica, dinamismo social e aos servizos atractivos que ofrece”, dicen desde Ravella.

En concreto, el INE señala que, a 1 de enero de 2026, eran un total de 38.168 las personas empadronadas en la ciudad. Aunque es una cifra provisional, que puede sufrir alguna variación tras contrastar con las altas y bajas registradas en el padrón del Concello, “todo apunta a que se situará por riba da barreira dos trinta e oito milleiros”.

Además, el Concello señala la evolución al alza de la población de Vilagarcía como una constante en los últimos siete años, con la excepción de 2021 como consecuencia del coronavirus. Así, con respecto a 2019, cuando había 37.888 habitantes, la población se habría incrementado en 712 personas si se mantienen las cifras provisionales del INE.

“Vilagarcía atravesa unha boa situación económica, presenta boas taxas de creación de emprego, conta cunha ampla oferta de servizos e infraestruturas, é unha vila atractiva e confortable para vivir grazas ás humanizacións e recuperación de espazos públicos degradados e goza dun espectacular dinamismo social e cultural”, aseguró Varela.