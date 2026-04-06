Iniciativa Cidadá promoverá un certificado de reparación para el juez represaliado Luis Pando

Un acto de Iniciativa Cidadá pola Memoria Mónica Ferreirós

Iniciativa Cidadá pola Memoria promoverá ante el Gobierno estatal un certificado de reparación y reconocimento personal para el juez Luis Pando, ejecutado por la represión franquista. Se trata de un trámite para que el Estado reconozca formalmente “a inxustiza das condenas, sancións e persecucións sufridas por motivos políticos, ideolóxicos ou de conciencia” durante la dictadura franquista.

El colectivo, que lleva años trabajando en la recuperación de la memoria y dignificación de las víctimas, señala que la documentación acredita que Pando fue detenido, destitutido y sometido a un “consello de guerra sin garantías”, por e hecho de “manter a súa fidelidade á legalidade constitucional”. El 4 de diciembre de 1936 fue ejecutado, lo que para Iniciativa representa “un exemplo claro de persecución por razóns políticas e de compromiso coa democracia”, por lo que defienden que reúne las condiciones para este certificado, que no sustituye a la justicia. El sábado 18 se llevará a cabo la colocación de una placa en el edificio de los Juzgados de Vilagarcía, que recordará a Luis Pando. Será a las doce del mediodía y contará con representantes del ámbito judicial, político y ciudadano.