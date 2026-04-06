Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Iniciativa Cidadá promoverá un certificado de reparación para el juez represaliado Luis Pando

El edificio de los Juzgados lucirá una placa en su recuerdo

Olalla Bouza
06/04/2026 19:47
Un acto de Iniciativa Cidadá pola Memoria
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Iniciativa Cidadá pola Memoria promoverá ante el Gobierno estatal un certificado de reparación y reconocimento personal para el juez Luis Pando, ejecutado por la represión franquista. Se trata de un trámite para que el Estado reconozca formalmente “a inxustiza das condenas, sancións e persecucións sufridas por motivos políticos, ideolóxicos ou de conciencia” durante la dictadura franquista.

El colectivo, que lleva años trabajando en la recuperación de la memoria y dignificación de las víctimas, señala que la documentación acredita que Pando fue detenido, destitutido y sometido a un “consello de guerra sin garantías”, por e hecho de “manter a súa fidelidade á legalidade constitucional”. El 4 de diciembre de 1936 fue ejecutado, lo que para Iniciativa representa “un exemplo claro de persecución por razóns políticas e de compromiso coa democracia”, por lo que defienden que reúne las condiciones para este certificado, que no sustituye a la justicia. El sábado 18 se llevará a cabo la colocación de una placa en el edificio de los Juzgados de Vilagarcía, que recordará a Luis Pando. Será a las doce del mediodía y contará con representantes del ámbito judicial, político y ciudadano.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina