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Vilagarcía

EU critica la “privatización do litoral” de Vilagarcía por la cesión gratuita a los quioscos

La formación recuerda que en el municipio se pagan tasas por la ocupación de otras zonas

Olalla Bouza
06/04/2026 18:21
El concejal de Esquerda Unida, Juan Fajardo
El concejal de Esquerda Unida, Juan Fajardo
Gonzalo Salgado
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El grupo municipal de Esquerda Unida critica los pliegos anunciados por el gobierno local para la instalación de quioscos en las playas durante la temporada de verano, al considerarlo una “privatización encuberta do litoral”. En este sentido, califican de “profundamente inxusta e lesiva para o interese xeral” la decisión de que las concesiones puedan ser gratuitas. “Constitúe un gravísimo precedente”, advierten desde la formación que lidera Juan Fajardo.

En este sentido, recuerdan que en el municipio se pagan “taxas importantes por parte das familias, os negocios privado”, mientras se deja “ao criterio dos licitadores” que se pueda “explotar a praia de forma gratuíta”.

Piden un debate público

En este sentido, apuntan que puede tener “consecuencias moi negativas” tanto mediambientales como “no equilibrio do uso dos nosos areais”, al existir “o risco real”, de “avanzar cara a unha ocupación intensiva das nosas praias por actividades privadas”. Critican desde EU que el modelo no es “claro” ni está “consensuado”. La formación reclama la retirada inmediata de esta propuesta y la apertura de un proceso de debate público.

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