El eclipse también es musical en el Clasclás de Vilagarcía

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La novena edición del Festival Internacional de Música Clásica de Vilagarcía llega con la ‘Paixón’ como lema y la mirada puesta en el eclipse solar del 12 de agosto. Un acontecimiento que sirve como fuente de inspiración de las obras del programa pero también del cartel, diseñado por Cristina Durán.

La Orquesta Sinfónica de Galicia será la encargada de dar el pistoletazo de salida pero también de poner el cierre de esta edición, con unos conciertos que contarán con un brindis a cargo de Bodegas Martín Códax, que se suman a los colaboradores de un evento que se llevará a cabo entre el 20 y el 27 de junio, que promueve el Concello de Vilagarcía y que cuenta con la colaboración de la Dirección Xeral de Cultura de la Xunta de Galicia.

Comenzará ya de forma intensa el festival, ya que se interpretará la ‘Paixón según San Xoán’, un momento inédito que unirá la fuerza conjunta de la orquesta, solistas y coro de la OSG y que cuadra, precisamente, en plena festividad mágica que marca el inicio del verano.

Y es que este año, el Clasclás está muy vinculado a los astros. “El eclipse es un pretexto para mostrar, a través de la música, nuestras relaciones como parte del universo con los planetas, con las estrellas”, explicó Juan Antonio Cuéllar, gerente de la Sinfónica de Galicia. El concierto final estará precisamente dedicado al fenómeno que se registrará el 12 de agosto y comenzará con la mítica ‘Así habló Zaratustra’, de Richard Strauss, que se hizo popular con la película ‘2001, Odisea en el Espacio’. Será este un concierto muy especial, con protagonismo de lo visual. Una proyección audiovisual a cargo de José Francisco Salgado, astrónomo y colaborador de la NASA, se mimetizará con la pieza ‘Solaris’, de John Estacio, compuesta para la ocasión.

Pero entre el final y el principio, una semana de música clásica al servicio de Vilagarcía. Cuenta Clasclás con una ambiciosa programación, estructurada en cinco programas: el sinfónico-artístico, el matinée, el social y comunitario, el pedagógico y de masterclasses y el ‘a pé de rúa’.

Las entradas salen a la venta mañana martes, en la web del evento, con precios aptos para todos los bolsillos. Así, los de apertura y clausura tendrán un coste de siete euros; cinco el resto y tres los matinée. La única excepción la marca la que se llevará a cabo en el Pazo da Golpelleira y que contará, apuntó Rosina Sobrido, directora del Conservatorio, con un programa muy potente dedicado a Chopin y que incluye una obra dedicada a una hermana fallecida.

Apuesta por la canción de cámara

“Os nove anos representan tamén a maduración da idea” del Clasclás, dijo Sobrido. El alcalde, Alberto Varela, destacó que se trata de un festival “cunha vertente social moi importante” y Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura, incidió en que es difícil encontrar eventos de música clásica de este nivel “con estos prezos”. Como novedades, este año se incluyen la participación, como residente, de la Sinfónica de Galicia; el viaje desde Alemania hasta Buenos Aires a través del bandoneón (órganos de manos) o la apuesta por el lied (canciones de cámara) con tres improvisaciones al final.