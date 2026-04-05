O Faiado organiza unha viaxe a Ons que rematará coa visión do eclipse dende o mar
Será o mércores 12 de agosto e é unha iniciativa diferente para contemplar este fenónemo histórico
O Faiado da Memoria ofrece unha opción diferente para poder visionar o eclipse total de sol previsto para o vindeiro 12 de agosto. A asociación memorística organiza unha viaxe á illa de Ons que, ao seu regreso e como broche final, rematará co barco fondeado no medio do mar para que os pasaxeiros poidan gozar do fenónemo astronómico do xeito máis tranquilo e dende unha posición privilexiada.
A axenda dese mércores de agosto tan especial arranca ás dez e media da mañá. Está fixada a saída dende o peirado do Cavadelo e con destino á isla de Ons. Alí os viaxeiros poderán gozar da praia e da paisaxe ata o seu regreso. Será nesa travesía de retorno cando o barco fondeará nun punto da Ría para poder gozar do eclipse total. A comida da xornada correrá a cargo dos excursionistas.
O Faiado da Memoria sinala a actividade como unha “forma de disfrutar deste fenómeno dende o mar” e súmaa ás moitas que realiza ao longo de todo o ano. Aquelas persoas que desexen anotarse ou obter máis información ao respecto poden facelo no número de teléfono 986 186893 ou ben escribir á dirección de correo electrónico damemoria@gmail.com.
Evento especial
Cabe lembrar que non só os colectivos e asociacións se suman ás iniciativas por mor do eclipse total de sol do mes de agosto.Tamén o fan axencias de viaxes ofertando paquetes especializados e as propias administracións, que levan xa semanas traballando de forma conxunta na elaboración de dispositivos debido aos desprazamentos que se prevén para esa época. A Subdelegación pediu aos concellos que remitan un listado dos lugares de cadaún dos municipios dende os que ver de mellor forma o eclipse. Ademais tamén elaboraron unha guía para advertir á cidadanía dos riscos que existen se non se utilizan gafas ou materiais homologados.