Denunciados dos conductores por alcoholemia positiva en el centro urbano

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía han interpuesto denuncia contra dos conductores por un delito contra la seguridad vial. Estos fueron interceptados en un control de alcoholemia. Uno cuando circulaba por la avenida Rodrigo de Mendoza y otro por Elpidio Villaverde. La tasa de alcoholemia que arrojaron, según fuentes policiales, es objeto de delito penal.

A mayores, y también en la madrugada del sábado al domingo, los agentes policiales intervinieron en una intoxicación etílica de una persona menor de edad en la zona de movida TIR. Fue trasladada al Hospital do Salnés por una ambulancia del 061. También se registró un accidente en la circunvalación 4.7 entre un turismo y un jabalí, que se saldó con importantes daños materiales y sobre el que se dio parte a Tráfico.