Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Denunciados dos conductores por alcoholemia positiva en el centro urbano

Fátima Frieiro
05/04/2026 19:48
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía han interpuesto denuncia contra dos conductores por un delito contra la seguridad vial. Estos fueron interceptados en un control de alcoholemia. Uno cuando circulaba por la avenida Rodrigo de Mendoza y otro por Elpidio Villaverde. La tasa de alcoholemia que arrojaron, según fuentes policiales, es objeto de delito penal.

A mayores, y también en la madrugada del sábado al domingo, los agentes policiales intervinieron en una intoxicación etílica de una persona menor de edad en la zona de movida TIR. Fue trasladada al Hospital do Salnés por una ambulancia del 061. También se registró un accidente en la circunvalación 4.7 entre un turismo y un jabalí, que se saldó con importantes daños materiales y sobre el que se dio parte a Tráfico.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina