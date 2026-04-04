Varela convoca a la oposición para conseguir la aprobación inicial del PXOM

El alcalde, Alberto Varela y la edila Tania García en un pleno de Vilagarcía Mónica Ferreirós

El gobierno local de Vilagarcía da un paso más para poder, por fin, aprobar de forma inicial el Plan Xeral de Ordenación Municipal en sesión plenaria. Un paso imprescindible para que el documento urbanístico siga los cauces estipulados por ley y pueda aplicarse cuanto antes. El ejecutivo que preside Alberto Varela ha convocado a los portavoces de los grupos con presencia en la Corporación a una reunión el jueves. En ella no estarán solo los políticos, sino que será un encuentro con los responsables de redactar el Plan y también con los técnicos del área de la Xerencia Municipal de Urbanismo.

Desde Ravella explican que su intención es que el documento urbanístico –el más importante a nivel municipal y que definirá el desarrollo de la localidad durante las próximas décadas– alcance el mayor consenso posible. Además exponen desde la administración local que lo que se busca es que ese desarrollo se realice de una forma racional, equilibrada y sostenible que contribuya a “seguir facendo de Vilagarcía unha cidade próspera economicamente e confortable para vivir”.

El primero de varios

El gobierno local subraya que el del jueves es el primero de los encuentros que se mantendrán con la oposición respecto al Plan Xeral. La idea es que los portavoces de las diferentes formaciones aclaren sus dudas sobre el documento y, al mismo tiempo, que se puedan escuchar las propuestas o sugerencias que quieran aportar. El ejecutivo advierte de que esa documentación – que es previa a su debate en el pleno y también a la exposición pública– debe abordarse como información reservada.

El equipo de Alberto Varela espera que esta fase de diálogo y reuniones con la oposición sea breve. Una vez que el documento urbanístico sea aprobado en sesión plenaria – se espera que pueda ser incluso en este mismo mes de abril– se abrirá el plazo de exposición pública y de información a los organismos administraciones superiores. Será en ese punto cuando quienes así lo consideren podrán presentar las alegaciones pertinentes al documento. La resolución de las mismas –como advierten desde la administración municipal y como es habitual en este tipo de procedimientos– podría tardar meses en resolverse. Tras este punto el PXOM volverá al Pleno para su aprobación provisional y – justo a continuación– el plan se enviará a la Xunta de Galicia para su aprobación definitiva y su entrada en vigor.

Casi 20 años

El actual Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilagarcía data del año 2000 y es el que está en vigor. Su revisión empezó en 2008, no sin dificultades por el camino, como por ejemplo la renuncia al contrato de la empresa a la que se le había adjudicado su redacción de forma inicial. Ya desde el momento en que tomó posesión por primera vez como alcalde, Alberto Varela se había puesto como uno de los principales retos el de sacar adelante este documento vital para el desarrollo de la ciudad que ha cambiado, y mucho, desde aquel ya lejano 2000. Este PXOM debe adecuarse a la legislación en vigor y responder a las necesidades de la ciudad en cuanto a suelo. También está por ver cómo se resolverá el controvertido convenio de Lantero.