El Puerto marca un registro histórico con 400.000 toneladas movidas en el primer trimestre del año

Imagen del Puerto de Vilagarcía Mónica Ferreirós

El Puerto de Vilagarcía acaba de firmar un nuevo registro histórico cerrando el primer trimestre del año con casi 400.000 toneladas de mercancía movida. Esta cifra – según los datos facilitados por la Autoridade Portuaria– supone un incremento del 1,8% con relación al año 2022, que ostentaba el anterior récord. En ese año el movimiento de mercancías en el primer trimestre del año había ascendido a 384.702 toneladas. En la comparativa con el año 2025 la diferencia porcentual es más destacada, dado que alcanza el 9,8%.

Desde el Puerto señalan que, por categorías, se movieron en este primer trimestre del año 226.952 toneladas de mercancía general, lo cual también representa un máximo de tráficos en esta categoría por el primer trimestre del año. Esta es la segunda vez en la historia del Puerto que se superan las 200.000 toneladas de mercancía general en este período. La vez anterior fue en 2022, con 216.104 toneladas de mercancía general los tres primeros meses del año. La anterior ocasión fue en el año 2022, con 216.104 toneladas de mercancía general acumuladas.

En la categoría de graneles sólidos, el trimestre se ha cerrado con 97.434 toneladas, un 5,2% más por encima de las cifras registradas en 2025. En la de graneles líquidos el cómputo trimestral es de 67.324 toneladas, cifra muy próxima a la del pasado año.

El presidente de la Autoridade Portuaria, José Manuel Cores Tourís, destacó que estos resultados “son un éxito de toda la comunidad portuaria vilagarciana, que demuestra su capacidad para, en un entorno altamente competitivo como es el del transporte marítimo de mercancías, ofrecer una atención personalizada a las necesidades de sus clientes y usuarios”.

Lo cierto es que las cifras portuarias en cuanto a movimiento de mercancías están marcando un ritmo destacado, una evidencia de que las operativas que se están realizando están funcionando. Todo impulsado también por las obras de mejora que se ejecutaron para atraer más tráfico.