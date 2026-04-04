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Vilagarcía

El PP tilda de “insuficientes” las medidas de seguridad en Trabanca Badiña

Los conservadores apuntan a que las conductas incívicas continúan ante el malestar de los vecinos de la zona

Fátima Frieiro
04/04/2026 19:22
Concejales del PP de Vilagarcía en Trabanca Badiña
Concejales del PP de Vilagarcía en Trabanca Badiña
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El PP de Vilagarcía tilda de “insuficientes” las medidas de seguridad puestas en marcha en Trabanca Badiña por los problemas que los vecinos denunciaron en más de una ocasión con una narcocasa. Los conservadores han recibido una respuesta del Gobierno central después de que el diputado Juan Andrés Bayón trasladase al Congreso la preocupación vecinal por el asunto. Los conservadores indican que desde el Gobierno detallan las acciones realizadas en la zona –con un operativo policial y judicial–, pero entienden que es una respuesta que “se queda en buenas palabras que no son suficientes para que los vecinos puedan vivir tranquilos”.

Desde el PP exponen que “entendemos perfectamente la inquietud de los vecinos. La realidad que se vive en Trabanca sigue siendo complicada”. La formación destaca episodios incívicos y la sensación de inseguridad que persiste. “Lo que demuestra que las medidas actuales son insuficientes para erradicar un problema que afecta al bienestar diario de muchas familias”, subrayan.

Los populares ponen en valor la actitud de los residentes de la zona. “Queremos dar gracias a los vecinos por su valentía y por su lucha diaria. Gracias a ellos y a que no se rinden Trabanca Badiña no se ha convertido en un barrio olvidado por las administraciones”, inciden.

Los conservadores aseguran que comparten plenamente las demandas vecinales y lamentan que “los vecinos sientan que el gobierno local no presta la atención necesaria a las parroquias del rural”. Ante esta situación el PP asegura que no bajará la guardia y que seguirán reiterando estas peticiones en el pleno municipal.

La portavoz popular, Ana Granja, apela al ejecutivo de Alberto Varela para que escuche a los vecinos de Trabanca. “Es necesario reducir al máximo estos episodios desagradables para que se sientan seguros”.

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