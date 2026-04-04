Buscan al conductor de un coche que se empotró contra un poste en Lobeira y abandonó el lugar

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad buscan al conductor de un turismo que, por motivos que se están investigando, chocó contra un poste de alta tensión en la zona de Lobeira y abandonó el coche tras el siniestro.

El suceso ocurrió sobre la una de la madrugada del viernes al sábado y el turismo estuvo durante horas en esa misma zona sin que el propietario del mismo diese señales de vida. Las hipótesis que se manejan es que la persona que estaba al volante se salió de la vía e impactó directamente contra el poste de alta tensión, lo que provocó también una avería en el mismo. Se alertó a la empresa suministradora y, al mismo tiempo, se tomaron los datos del coche para poder dar con el dueño del mismo y saber qué ocurrió.