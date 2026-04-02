Ravella aprueba actuaciones folclóricas para seis fiestas parroquiales de la localidad

Imagen de un grupo de música tradicional

La Concellería de Cultura de Vilagarcía acaba de aprobar un nuevo paquete de medidas para que las fiestas de las parroquias cuenten con actuaciones folclóricas. En concreto se acaban de aprobar seis para cinco parroquias, que harán sus celebraciones entre los meses de mayo y noviembre.

Así pues en O Piñeiro contarán con el grupo de gaitas Nós de Sobradelo para las fiestas de Santa Mariña de julio y también para la segunda edición de la Festa do Cocido, que se celebra en noviembre. Los festejos en honor de A Nosa Señora da Xunqueira serán en el mes de mayo y contarán con Os Terribles de Arousa y con la coral AC San Pedro de Cornazo. En el mes de junio tendrán lugar las fiestas de San Antonio de Faxilde con la intervención del grupo de gaitas de AC Nosa Señora da Xunqueira. Ese mismo mes se celebrará el San Pedro en el Grupo San Roque- As Carolinas, en donde actuarán también Os Terribles de Arousa. En el San Roque de Carril, en agosto, la romería estará amenizada por el grupo de gaitas Airiños do Carril. Cabe recordar que el departamento que dirige Sonia Outón ofrece cada año a las comisiones y colectivos organizadores de las fiestas la posibilidad de contar con actuaciones musicales pagadas por el Concello para la realización de pasacalles, acompañamiento de procesiones o para actos religiosos. Son los propios interesados los que indican la fecha de la actuación y el grupo solicitado dentro de la carta de formaciones existentes en el municipio y el Concello las tramita.