Vilagarcía contrata una asesoría externa para realizar una auditoría energética y promover el ahorro

Farolas del alumbrado público de Vilagarcía GONZALO SALGADO

Una asesoría externa será la que se encargará a lo largo de este 2026 de llevar a cabo una serie de actuaciones encaminadas a favorecer el ahorro energético en los servicios municipales. El Concello acaba de contratar por 7.260 euros una serie de acciones que, dada su complejidad, no pueden ser realizadas por el personal municipal. La medida parte inicialmente del propio Servizo de Alumeado Público, que advirtió de la necesidad de continuar con la implantación y mantenimiento del sistema de gestión energética municipal. El objetivo no es otro que el de garantizar un control exhaustivo de los consumos eléctricos, así como detectar desviaciones en la facturación, optimizar los contratos de suministro eléctrico y mejorar la eficiencia energética en las instalaciones.

Así pues el servicio que ahora se ha contratado incluye la continuación de la implantación del sistema de gestión energética, así como reuniones periódicas con el Concello (de 15 en 15 días) para informar de los avances que se vayan dando.

Uno de los puntos contratados es la revisión mensual de la facturación eléctrica y la reclamación que proceda a las compañías suministradoras. Además se prevé la actualización del inventario del alumbrado público y la formación del propio personal municipal para que puedan actualizarlo en un futuro de forma continuada.

Otra de las claves del contrato es la de la realización de una auditoría anual de gestión energética realizada de forma externa para identificar con ella las oportunidades de ahorro que puedan surgir. También se analizará la evolución del consumo para establecer parámetros que puedan ayudar a mejorarlo.

Actuaciones previas

Lo cierto es que no es la primera vez que la administración local da un paso adelante para mejorar la eficiencia no solo del alumbrado público, sino también de sus propios edificios públicos. El cambio de iluminación en las calles por tecnología más eficiente se ha llevado a cabo de forma paulatina con el objetivo de reducir la factura de la luz que se paga desde las arcas municipales. Cuando el precio de la electricidad se disparó hace unos años también se implantaron las medidas recomendadas desde el Gobierno central de bajar la calefacción.

La auditoría que llevará a cabo ahora esta empresa externa permitirá incidir en aquellos puntos a los que todavía no se ha llegado y seguir mejorando.