La Policía cree que el vilagarciano implicado en la red de Ceuta tenía tratos con pesqueros para distribuir la droga

Las investigaciones descubrieron una compleja infraestructura en Ceuta para introducir la droga

La Policía Nacional cree que el vilagarciano detenido hace unos días en A Lomba, e implicado en una macro operación de droga con origen en Ceuta, tenía comprometido el transporte de las sustancias estupefacientes para su distribución con embarcaciones pesqueras. Una operación que llevaría a cabo con otro de los 27 detenidos, un vecino de Pontevedra que también tiene antecedentes penales. Según fuentes policiales fue el pasado mes de agosto cuando cerraron el acuerdo con los líderes de la operación para importar la droga hasta Galicia.

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Los detalles de la investigación y detención de casi una treintena de personas acaba de darlas a conocer la Policía Nacional, que pone el acento en el hallazgo en Ceuta de una compleja infraestructura subterránea destinada a introducir toneladas de hachís en España.

Los tentáculos de Ceuta llegaban hasta Vilagarcía, en donde se procedió a la detención de un hombre. Un viejo conocido de las fuerzas de seguridad del Estado y que estaba pendiente de ingresar en prisión por otra operación anterior. Fue en el último trimestre del pasado año cuando se reveló la peligrosidad y la expansión geográfica de la red por toda España.

Un complejo túnel

La Policía Nacional ya ha denominado a este operativo como “red de redes del hachís”, dada la compleja infraestructura que todo el entramado usaba para introducir la droga en España. Se trata de un narcotúnel con un acceso camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones. Este tenía tres niveles: un pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar los fardos y una línea final hacia Marruecos. Además contaba con un sistema de raíles, vagones, poleas y grúas para mover palés de hachís.

Según la Policía este sistema permitía a los narcos importar toneladas de hachís de la forma más segura, avalando así los envíos. El narcotúnel estaba oculto bajo una nave industrial y el traslado de los fardos era posible sin el contacto visual directo entre los participantes en el alijo. De hecho para su correcto funcionamiento la organización había instalado sistemas de bombeo e insonorización que mantenían operativa la infraestructura sin levantar sospechas.

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Desde la entrada del túnel había que descender por un pozo hasta un nivel intermedio donde se apilaban los fardos de hachís en palés antes de su extracción hasta el exterior, en lo que se conocía como “narcodespensa”. Allí los fardos eran preparados y almacenados tras subirlos gracias a un sistema de grúas y poleas diseñado para mover cargas pesadas desde un nivel inferior. Ahí es donde empezaba el laberinto propio de una mina, perfectamente estructurado y con vagones para mover la mercancía. La nave estaba perfectamente insonorizada para que la operativa no llamase la atención desde el exterior.

La Policía desarrolló la operación en varias fases y fueron los dispositivos de vigilancia los que permitieron identificar a la cúpula del entramado. Dos personas lideraban la red, una desde Marruecos –considerado el “narcoarquitecto”– y otro en Ceuta, dueño de la mercancía intervenida.

Los agentes dan por cerrada la operación, que se salda con 27 detenciones y más de 17 toneladas de droga intervenida, 1.430.000 euros en efectivo, 66 equipos de comunicación y 15 vehículos de lujo.