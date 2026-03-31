Cuenta atrás para los kioscos y chiringuitos en las playas: Ravella asume los trámites para las concesiones

Imagen de la playa de A Concha-Compostela, el principal arenal de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía pondrá en marcha en los próximos días el proceso para la ajudicación de los kioscos y chiringuitos en las playas de la localidad. Por primera vez, y tras un cambio en la normativa, es la administración municipal la que asume estas gestiones que hasta ahora se realizaban ante Costas. Según los pliegos, este verano se podrán instalar puestos de venta de helados y de alimentación y bebidas (con o sin terraza) en el paseo marítimo entre Vilagarcía y Carril, así como en las playas de A Concha-Compostela y Saíñas. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles y se abrirá el día siguinte a la publicación del anuncio en el BOP.

Los servicios que ya tengan permiso en vigor y concedido por Costas – como es el caso del kiosco de O Campanario o las pedaletas de A Concha-Compostela– no tendrán que recurrir a este proceso de nuevo.

Desde la administración local apuntan a que, tanto por los cambios normativos como por la necesaria elaboración de un Plan de Explotación de Servizos de Tempada– la licitación de este año llega muy justa de tiempo. De ahí que han decidido que se tramitará por la vía de urgencia con el fin de que las actividades puedan empezar a desarrollarse tan pronto como sean autorizadas. La fecha límite será hasta el 30 de octubre. En los próximos años la duración de la temporada será también hasta esa fecha, pero se iniciará justo el fin de semana anterior a Viernes Santo.

Debido a la citada falta de tiempo este primero Plan solo incluyo servicios ya existentes en temporadas anteriores, además de alguno nuevo que ya había manifestado su intención de instalarse, como el caso de As Saíñas. De cara a próximos años podrán ampliarse tanto los emplazamientos como la carta de servicios a ofertar.

La concesión será gratuita, aunque los licitadores podrán ofertar voluntariamente el abono de un canon – para el que no se fija una cantidad mínima– y que será uno de los aspectos a puntuar. Todos los requisitos se expondrán en la sede electrónica y en el tablón de anuncios.