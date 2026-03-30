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Vilagarcía

Vilagarcía rendirá un tributo al bolero con una actuación de la Savoy Club Big Band

Será el sábado 11 a partir de las 20:30 horas y las entradas ya están a la venta

Fátima Frieiro
30/03/2026 18:09
Fachada del Auditorio
Fachada del Auditorio
Gonzalo Salgado
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Vilagarcía rendirá en el mes de abril un gran tributo al bolero. El Auditorio acogerá el sábado 11 a partir de las 20:30 horas la actuación de la reconocida orquesta Savoy Club Big Band. Será la formación la que ofrecerá un homenaje a los distintos géneros de la música latina, los más populares y cuyos temas universales sonarán de la mano de un impresionante elenco de artistas conformado por 24 músicos y cantantes dirigidos por el maestro José Somoza.

La Savoy Club Big Band está especializada en música latina y jazz y – en esta ocasión– se centra en el género más romántico, como es el bolero. De hecho tocarán a los grandes compositores de temas mundialmente conocidos como “Somos novios”, “Contigo aprendí” o “Esta tarde vi llover”, de Amando Manzanero. También sonarán “Solamente una vez”, de Agustín Lara o “Bésame mucho” de Consuelo Vázquez.

El espectáculo no solo se limita a reproducir las canciones, sino que las actualiza con arreglos realizados por el propio José Somoza, director de la orquesta.

Las entradas ya se pueden adquirir en Ataquilla.com a un precio de 30 euros en la zona A, 25 en la zona B y de 20 en la zona C, más los pertinentes gastos de gestión.

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