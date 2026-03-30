Vilagarcía rendirá un tributo al bolero con una actuación de la Savoy Club Big Band

Fachada del Auditorio Gonzalo Salgado

Vilagarcía rendirá en el mes de abril un gran tributo al bolero. El Auditorio acogerá el sábado 11 a partir de las 20:30 horas la actuación de la reconocida orquesta Savoy Club Big Band. Será la formación la que ofrecerá un homenaje a los distintos géneros de la música latina, los más populares y cuyos temas universales sonarán de la mano de un impresionante elenco de artistas conformado por 24 músicos y cantantes dirigidos por el maestro José Somoza.

La Savoy Club Big Band está especializada en música latina y jazz y – en esta ocasión– se centra en el género más romántico, como es el bolero. De hecho tocarán a los grandes compositores de temas mundialmente conocidos como “Somos novios”, “Contigo aprendí” o “Esta tarde vi llover”, de Amando Manzanero. También sonarán “Solamente una vez”, de Agustín Lara o “Bésame mucho” de Consuelo Vázquez.

El espectáculo no solo se limita a reproducir las canciones, sino que las actualiza con arreglos realizados por el propio José Somoza, director de la orquesta.

Las entradas ya se pueden adquirir en Ataquilla.com a un precio de 30 euros en la zona A, 25 en la zona B y de 20 en la zona C, más los pertinentes gastos de gestión.