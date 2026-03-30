Una placa conmemorativa en el Juzgado recordará la figura del juez asesinado Luis Pando

Imagen del juzgado de Vilagarcía

La memoria viva del juez Luis Pando quedará plasmada para siempre en el edificio de los juzgados de Vilagarcía. Será allí –el día 18 de abril a las doce del mediodía– donde se descubrirá la placa conmemorativa promovida por la Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica de Vilagarcía y el Faiado da Memoria. El acto busca ser un homenaje a la memoria del juez, asesinado en diciembre del 1936 por su férrea defensa de los valores democráticos.

Aunque su figura ya fue reconocida social e institucionalmente en los últimos años la colocación de la placa supone – según los citados colectivos de la memoria– “un paso especialmente significativo na reparación simbólica, ao situar a memoria do xuíz no espazo institucional onde agora se desenvolve o seu labor. Cabe recordar que Pando fue juez en Vilagarcía entre los años 1932 y 1936. La colocación de esta placa fue autorizada el pasado mes de diciembre por la Sala de Goberno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Al homenaje están invitadas autoridades de los ámbitos estatal, gallego, provincial y municipal, así como representantes de la carrera judicial. También la familia del propio Pando y personas destacadas del movimiento memorialista y asociativo que están comprometidas con dignificar a las víctimas del franquismo. Desde Iniciativa y O Faiado dicen que el acto es un “espazo de recoñecemento institucional memoria democrática y reflexión cívica”.