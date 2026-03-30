Una comarca aliada con la solidaridad: el Banco de Alimentos recogió más de 11.000 kilos de comida en dos días

Alumnado del IES Castro Alobre de Vilagarcía que colaboró con la campaña

Más de 11.000 kilos de alimentos en tan solo dos días de recogida. Este es el balance de la Operación Kilo promovida en la comarca de O Salnés por la Fundación Provincial Banco de Alimentos este mes de marzo. La iniciativa es la primera vez que se realiza con la compañía Vegalsa-Eroski y ha sido todo un éxito.

Desde la entidad señalan que estos 11.000 kilos fueron recepcionados gracias a la labor altruista de más de 150 personas voluntarias movilizadas en establecimientos de Vilagarcía, Vilanova, Cambados, Sanxenxo, O Grove, Ribadumia, Meaño y Catoira.

A nivel provincial el Banco de Alimentos recaudó más de 66.000 kilos, lo que representa un 10% más que en la edición del Zampakilos Solidario de 2025. El presidente de la entidad, José Ramón Santamaría, señala que "agradecemos mucho este incremento, sobre todo teniendo en cuenta el contexto económico actual con el alza de precios de algunos productos básicos".

Centros educativos

El Banco de Alimentos pone especial atención a la colaboración de los ocho centros educativos que participaron en la campaña como son el CPI Progreso de Catoira, el CPI Julia Becerra Malvar de Ribadumia, el Filipenses Sagrada Familia y el San Francisco de Vilagarcía, el IES A Basella y el Faro das Lúas de Vilanova, el IEs de Meaño y el IES Ramón Cabanillas de Cambados.

Actualmente la Fundación Banco de Alimentos atiende en la comarca de O Salnés a más de mil personas vulnerables a través de 7 ONGs y colectivos sociales.