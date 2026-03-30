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Vilagarcía

Las plazas de abastos de Vilagarcía y Vilaxoán abren el Jueves Santo

La medida fue solicitada por los propios vendedores de las instalaciones

Fátima Frieiro
30/03/2026 13:03
Imagen de archivo de la Praza de Abastos de Vilagarcía
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Las plazas de abastos de Vilagarcía y Vilaxoán abrirán sus puertas este Jueves Santo. Lo harán en el horario habitual, por petición de las propias personas vendedoras y con el objetivo de facilitar las compras a la clientela habitual. Así pues, podrá haber pescado fresco en las mesas arousanas en estas fechas señaladas. El Viernes Santo las plazas sí que cerrarán, pero volverán a la actividad el sábado.

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