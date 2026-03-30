Estos son los caminos y calles que se asfaltarán en Vilagarcía a partir de septiembre

La Rúa Marxiada, en Sobradelo, fue una de las que se benefició de anteriores planes de asfaltado Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía ya tiene claros los viales a los que llegará con el nuevo plan de asfaltados que, previsiblemente, se iniciará en el mes de septiembre. Son un total de 13 calles y caminos de diferentes puntos de la localidad. Una inversión que supera el medio millón de euros y que resolverá las demandas vecinales en materia de pavimentación. Además de estas 13 calles el ejecutivo local reserva 160.000 euros para completar los asfaltados que Augas de Galicia haga en Rodrigo de Mendoza y Valle-Inclán una vez terminen las obras en el entorno del río de O Con.

La calles que serán objetivo de esta nueva intervención se distribuyen entre Bamio, A Torre, Cea, Rubiáns, O Piñeiro, Sobrán y Vilagarcía.

A donde no se había llegado

Las intervenciones más importantes se realizarán, así pues, en la calle Amizade (en A Torre), así como en el Camiño de Renza (en Sobrán). En ellas, además de mejorar el pavimento, se efectuarán ensanches y se instalará la mejora de recogida de pluviales y la implantación de medida de calmado de tráfico. Dado que son viales de atajo a otros lugares, también se verán beneficiados los vecinos de otros lugares como Trabanca Badiña, Bamio, Faxilde y Renza.

En ese listado de actuaciones también está la travesía Nogueirido y la calle Petróglifos (en Bamio), así como las calles Curvelas y Toxo (en Cea), Salgueiros (en O Piñeiro) y Soutelo (en Rubiáns). También las calles Valladares y Catoira y en el acceso lateral a Fexdega en Vilagarcía. Un aspecto que la administración municipal ha tenido en cuenta a la hora de priorizar las actuaciones es que muchas sirven de acceso a lugares de interés cultural o reciben mucha afluencia de gente. Pasa con las instalaciones deportivas y de ocio en A Torre o el aparcamiento de Fexdega, por ejemplo.

El Concello prioriza aquellos viales que sirven de acceso a lugares con valor patrimonial o de mucha afluencia

A mayores el Concello reserva 160.000 euros de este plan para complementar la renovación del pavimento en Rodrigo de Mendoza y Valle-Inclán. Estas son dos de las principales arterias de comunicación y se encuentran muy deterioradas por las obras que se están llevando a cabo. Augas de Galicia tiene previsto reponer el firme solo en la parte en la que se ejecutaron los trabajos. Para evitar parches el Concello se ha ofrecido a colaborar para llegar a la totalidad de los tramos afectados por el proyecto de saneamiento.