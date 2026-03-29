Vilagarcía se prepara con emoción para el Santo Encuentro en el atrio parroquial

El encuentro entre las imágenes de Jesús y la Virgen es uno de los momentos más emotivos Mónica Ferreirós

Los más devotos se preparan con emoción para uno de los actos centrales de la Semana Santa, la procesión del Santo Encuentro, que simboliza la reunión de Jesús con su madre, la Virgen de los Dolores, antes de la crucifixión. Un momento cargado de simbolismo para las personas de religión católica, que prepara con mucho mimo la cofradía Segunda Estación.

Los actos del Jueves Santo, la siguiente cita tras un domingo que llenó Vilagarcía de ramos, comenzarán a las 19:30 horas, con la Cena del Señor, que será cantada por la Coral Santa Eulalia. Durante la misma, será el lavatorio de pies. A continuación comenzará la procesión, que contará con el acompañamiento de la Banda y que finaliza con el encuentro de las imágenes en el atrio de la iglesia parroquial Santa Baia de Arealonga.

En A Xunqueira

Al día siguiente, el templo acogerá el concierto de Viernes Santo, a cargo de Iria Caamaño (piano) y Jorge Ortal (violín). Tras los Santos Oficios, con las corales Santa Eulalia y Nosa Señora da Xunqueira, comenzará a las 20 horas la procesión del Sant Entierro, al final de la cual será el Vía Crucis. El sábado, a las 12 del mediodía será la Liturgia de las Horas Laudes y, a las 22, la Vigilia Pascual, con lectura del pregón. El Domingo de Pascua, a las 11 será la eucaristía y, a continuación, la celebración del bautismo, que pondrá fin a los actos de Semana Santa organizados por la Cofradía Segunda Estación. En la parroquia de A Xunqueira, esta tarde será la Pascua Judía (20:30) y habrá celebración de la Eucaristía mañana y el miércoles. El Jueves Santo, a las 20:30 será la Última Cena y al día siguiente, desde las 12:30, habrá Celebración de la Muerte del Señor y, desde las 21:30, el Vía Crucis Lucis para las tres parroquias de a Xunqueira. El sábado, desde las 21:30, será la Vigilia y el domingo, a partir de las 12:30, la Eucaristía.