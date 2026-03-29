El mar de Sálvora que inspira y prestó su manto al contrabando llega a la literatura

Jose Bravo con su novela, con la Ría en la portada Gonzalo Salgado

Cuando José Bravo llega a la entrevista, viene todo apurado porque acaba de hacer un trámite relacionado con el barco. Navegar es una de sus pasiones y está muy ligada a otra de ellas, la literatura. El mar que inspira todo tipo de escenarios, fue también el manto sobre el que se asentó, en la década de los 70, el contrabando. Y así fue como se hiló la novela que el médico vilagarciano acaba de autopublicar en Amazon.

“Está ambientada en la Ría de Arousa, en Pontevedra, en Vigo y Cangas”, explica el autor. El protagonista principal es, como su autor, médico. Cuenta con una consulta en Vilaxoán, de donde es originario Bravo Doviso, que dividió su trayectoria entre la Atención Primaria y la UCI de Montecelo, en su última etapa, así como otros hospitales.

“El protagonista tiene mi profesión porque es algo que yo conozco y así creo que se puede describir mejor. Yo no soy policía, no podría hacer una novela policiaca”, explica el vilagarciano. En su obra, no obstante, hay bastante suspense.

“Bueno, pero está categorizada como costumbrista social y de suspense. Hay mucha importancia del entorno y la sociedad. También es un género, el costumbrista, que a mí me gusta mucho leer”.

Por la consulta de Salvador, el protagonista, pasan todo tipo de pacientes, que son los que van encajando las piezas del engranaje literario. “Mis abuelos paternos vivían al lado del mar. Ahora lo rellenaron, pero cuando yo era pequeño había una carretera que daba al mar. Andábamos en las chalanas, nos tirábamos desde el muelle...”, rememora José Bravo.

Fue así como también fue testigo de la época del contrabando de tabaco. “Yo tenía 18, 20 años...”, rememora. Fue testigo de esa primera parte, en la que “quedó montada la infraestructura” para un salto al narcotráfico en el que no todos se sumergieron, y que a él le pilló ya comenzando a trabajar en Santiago.

Obras referentes

Es este contexto el que va poniendo el marco a la novela. Pero son muchos más los factores que la impulsan. En primer lugar, la afición a la literatura de su autor. “Me gusta mucho leer desde siempre”, explica Bravo Doviso. De hecho, en ‘Contrabando en Sálvora’ aparecen referencias a novelas como ‘La Regenta’, ‘Moby Dick’ o ‘Ana Karenina’, además de a otros autores. Para armar el texto, el autor tiró de disciplina. “La escribí en unos meses. Disponía de tiempo. Me levantaba, desayunaba y me sentaba a escribir hasta las doce o la una, durante cuatro o cinco horas al día. De forma sistemática”, explica el vilaxoanés. La novela fue escrita a ordenador, pero Bravo Doviso aprovechaba también el tiempo de lectura y paseo para anotar, en un bloc, las ideas que se le iban ocurriendo. El camino de ‘Contrabando en Sálvora’ se inició con un esquema previo, un plano mental, “como un arquitecto cuando diseña su casa”. Después, fue rellenando. “Escribir es un oficio. No podría haberla escrito trabajando, con guardias de 24 horas”, apunta. Ahora, ya publicada, está dedicado de pleno a dar a conocer su novela. La primera presentación fue en el Colegio de Médicos, en Pontevedra, pero Bravo Doviso ya encamina actos en librerías de Vilagarcía y Cambados, así como en Ribeira, escenario importante de ‘Contrabando en Sálvora’.