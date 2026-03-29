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Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía transfiere a la Fundación Fexdega 87.000 euros por gastos municipales del recinto

El gobierno local lleva tiempo solicitando a la Xunta la disolución del organismo

Olalla Bouza
29/03/2026 22:26
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La Xunta de Goberno Local aprobó, en una de sus últimas sesiones, una compensación económica de 87.737,37 euros a la Fundación Fexdega por gastos de mantenimiento, obras y servicios que tuvieron lugar en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

El grueso del coste corresponde a la electricidad (48.523,97), pero también los hay de asesoría, seguros, limpieza, reparaciones y otros servicios. Todos los gastos son derivados de la actividad municipal que se lleva a cabo en el recinto, que la mayor parte del año está dedicado a la Fundación de Deportes. Sin embargo, también se celebran con cierta periodicidad ferias y, en diciembre, el Fexturrón, que organizan las concellerías de Cultura y Deportes, convirtiendo A Maroma en un gran parque temático de la Navidad.

Fue en diciembre de 2012 cuando el Padroado de la Fundación Fexdega acordó autorizar el uso del recinto para el proyecto de la Fundación de Deportes. En la compensación económica realizada a favor del organismo, el Concello hace constar que son gastos derivados de la “actividade municipal desenvolvida” en este recinto. Hace ya años que Ravella trata de que la Xunta proceda a la extinción de la Fundación pero, para ello, la administración autonómica exige una indemnización millonaria que no comparten desde el ejecutivo que preside Alberto Varela, que recientemente volvió a realizar la misma petición.

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