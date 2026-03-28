Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Un conductor sin carnet y ebrio trata de huir de la Policía Local en Carril

Tras ser interceptado, los agentes comprobaron que el vehículo carecía de seguro y que la ITV no estaba en vigor

Olalla Bouza
28/03/2026 16:12
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La persecución de un conductor se saldó con la denuncia de varias infracciones para la Policía Local de Vilagarcía. Ocurrió a las 2 de la madrugada en Carril, cuando los agentes detectaron un vehículo que, al percatarse de su presencia, realizó una brusca maniobra evasiva, para darse a la fuga.

Comenzó una persecución de dos kilómetros por las calles de la localidad, que finalizó cuando los efectivos lograron bloquear el paso al infractor. Su conductor resultó ser un vilagarciano, de 36 años, que carecía de carnet, por lo que fue denunciado por un delito contra la seguridad vial. En la inspección se constataron además otras irregularidades. Y es que el vehículo carecía del seguro obligatorio y, además, tenía la ITV caducada.

Pelea multitudinaria

Además, durante la noche la Policía Local denunció a otro conductor, que se encontraba en las inmediaciones de una zona de ocio, por superar la tasa de alcohol permitida.

Ya por la mañana, el cuerpo policial intervino en una pelea multitudinaria en la que una mujer, de unos 30 años, resultó herida en el pómulo izquierdo. Fue trasladada por la patrulla al PAC de San Roque para recibir asistencia médica.

La Policía Local también se desplazó a Vilaxoán tras recibir quejas vecinales por unas obras que, presuntamente, carecían de licencia. Elevarán el correspondiente informe al departamento de Urbanismo para su tramitación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina