Un conductor sin carnet y ebrio trata de huir de la Policía Local en Carril

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La persecución de un conductor se saldó con la denuncia de varias infracciones para la Policía Local de Vilagarcía. Ocurrió a las 2 de la madrugada en Carril, cuando los agentes detectaron un vehículo que, al percatarse de su presencia, realizó una brusca maniobra evasiva, para darse a la fuga.

Comenzó una persecución de dos kilómetros por las calles de la localidad, que finalizó cuando los efectivos lograron bloquear el paso al infractor. Su conductor resultó ser un vilagarciano, de 36 años, que carecía de carnet, por lo que fue denunciado por un delito contra la seguridad vial. En la inspección se constataron además otras irregularidades. Y es que el vehículo carecía del seguro obligatorio y, además, tenía la ITV caducada.

Pelea multitudinaria

Además, durante la noche la Policía Local denunció a otro conductor, que se encontraba en las inmediaciones de una zona de ocio, por superar la tasa de alcohol permitida.

Ya por la mañana, el cuerpo policial intervino en una pelea multitudinaria en la que una mujer, de unos 30 años, resultó herida en el pómulo izquierdo. Fue trasladada por la patrulla al PAC de San Roque para recibir asistencia médica.

La Policía Local también se desplazó a Vilaxoán tras recibir quejas vecinales por unas obras que, presuntamente, carecían de licencia. Elevarán el correspondiente informe al departamento de Urbanismo para su tramitación.