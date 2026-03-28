La Policía intervino 15 toneladas de hachís en la operación contra el narcotráfico que vincula Ceuta con O Salnés

Imagen de archivo de una operación contra el narcotráfico en la comarca Gonzalo Salgado

La Policía Nacional interceptó un transporte de 15.000 kilogramos de hachís en Almería, en la operación contra una presunta red criminal de narcotraficantes en la que había dos vecinos de O Salnés. Más de 250 agentes se desplegaron por diversos puntos de Ceuta, Andalucía y Galicia, realizando 29 registros y practicando más de 15 arrestos.

La investigación judicial comenzó hace poco más de un año, centrada desde su comienzo en una estructura ceutí que operaba de forma constante con envíos de sustancia estupefaciente producida en Marruecos y con destino final a España y Francia. Tras varios meses de pesquisas, fue cuando se pudo interceptar el primer cargamento.

Fruto de las medidas judiciales, explican fuentes judiciales, se pudo identificar a los principales responsables de la estructura criminal, es decir, aquellos que tenían la capacidad de negociar la droga en origen, acordar su entrega y, una vez en costas andaluzas, iniciar su transporte hasta distintos puntos de la geografía española.

Millón y medio en efectivo

La banda utilizaba para sus transportes una infinidad de vehículos que recibían la droga de uno de los principales narcotraficantes de La Línea de la Concepción, responsable de mover sus narcolanchas hasta el continente africano y garantizar que el hachís cruzase el Estrecho, apuntan desde la Policía.

Es en Ceuta donde los narcotraficantes contaban con una amplia y compleja infraestructura, así como la capacidad de importar toneladas de hachís de forma segura, avalando los envíos a sus receptores. Dichos medios, explican desde la Policía Nacional, ahora quedaron desmantelados con la operación.

Durante el despliegue, los agentes se incautaron de 66 equipos de comunicación, así como de cerca de un millón y medio de euros. De hecho, 500.000 euros aparecieron en un trastero propiedad del armador del ‘Simione’, cuyo juicio se está celebrando actualmente en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo. No trascendieron datos sobre el registro practicado en el piso de A Lomba (cerca de la Escola de Idiomas) donde vive el vilagarciano que fue arrestado en esta operación, un viejo conocido de las fuerzas de seguridad por su vinculación al narcotráfico.

Además, los agentes también registraron inmuebles en otros puntos de O Salnés y habría otro vecino de esta comarca entre los arrestados, en una operación dirigida desde Ceuta. Vigo y la ciudad de Lérez son otros puntos donde se llevó a cabo la operación, que está bajo secreto de sumario.