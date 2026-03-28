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Vilagarcía

En la despedida a Avelino Barreiro

Hondo pesar en Vilagarcía por la temprana marcha del empresario

Olalla Bouza
28/03/2026 15:25
Avelino Barreiro
Avelino Barreiro
Gonzalo Salgado
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A veces los caminos de quienes queremos se acaban en encrucijadas. Y las preguntas se nos clavan como cristales en los zapatos. Empieza entonces, aunque no lo sepamos, la tarea de aprender a vivir sin comprender. A llenar esos vacíos de lo entrañable.

La conmoción es inmensa en Vilagarcía por la temprana marcha de Avelino Barreiro, a los 52 años. Lo echarán de menos esas calles que pisaba siempre con prisa, atado a su teléfono, activo desde antes de que se encendiese el sol. Lo echarán de menos todos esos amigos que siempre cuidó, todos quienes lo apreciamos y quienes encontramos en él un apoyo, un ánimo, una mano tendida, una sinceridad poco acorde a los tiempos. Lo echará de menos su familia, su gran familia.

Avelino fundó su inmobiliaria desde los cimientos de una decepción, con una capacidad de trabajo que lo convirtió pronto en el más buscado. Porque la misma persona que siempre se preocupaba por los suyos era el empresario, para al que al otro lado de la transacción siempre había una persona y no un número.

Por eso hoy nos deja con la tecla temblando, sin saber qué letras conjugar en esta despedida. Les queda a los suyos la tarea de no perder nunca de vista al amigo implicado, al padre orgulloso, al hijo pendiente, al hermano dispuesto. Descansa, Avelino.

Toca arropar.

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