El tren de borrascas arrastró más de un millar de aves muertas al litoral de Arousa

Un frailecillo liberado tras su recuperación Gonzalo Salgado

El tren de borrascas en el que se vio inmersa Galicia durante los dos primeros meses del año provocó la llegada de más de un millar de cadáveres de aves a las costas arousanas. En concreto, según los datos que recogen diversas entidades expertas, serían sobre 1.250 ejemplares orillados de los cuales, la gran mayoría (sobre 1.050) eran frailecillos. El municipio donde más se constató este fenómeno Ribeira. Desde O Vilar hasta el puerto de Corrubedo es la franja donde más aves aparecieron en el invierno que acaba de terminar, al estar situada en el exterior de la Ría y con orientación suroeste, la dirección en que llegaron casi todas las borrascas.

Así lo señala la Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife), que realizó un trabajo colectivo junto a asociaciones como Cemma, Grupo Naturalista Hábitat y Sociedade Galega de Historia Natural, junto con personal de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina Miteco, con especial relevancia de la Red de varamientos de Galicia de la Cemma y el Programa Icao de SEO/BirdLife y la Guardería de Medio Ambiente de la Xunta.

Durante los pasados meses, fueron muchas las limpiezas que se organizaron en las playas arousanas como consecuencia de la llegada a la arena de restos traídos por el fuerte oleaje. En cada una de ellas, como las organizadas por LimpaArousa, aparecían también estas aves.

Fue, de hecho, una dinámica que se dio también en el conjunto del Estado, aunque especialmente en las costas gallegas, donde se registraron más de 3.500 frailecillos fallecidos; mientras que en el País Vasco fueron 1.500 y en Asturias y Cantabria se registraron 611 y 389, respectivamente, aunque el balance definitivo todavía requerirá de un análisis detallado de los datos procedentes de diferentes fuentes de información.

Sin poder alimentarse

El frailecillo fue la especie más afectado, según explican desde SEO. En cualquier caso, inciden en que es importante destacar que muchas aves, cuando mueren en alta mar, son depredadas por otra fauna marina, se hunden o llegan a zonas inaccesibles de la costa, por lo que las que aparecen en las playas son solo una pequeña porción de todas las que mueren.

En el pasado invierno se registraron hasta 19 borrascas y danas con gran impacto. Durante el mes de febrero, una sucesión de temporales consecutivos provocó fuertes vientos y grandes olas durante muchos días seguidos, explican desde la Sociedad Ornitológica, que afectaron a gran parte del Atlántico europeo, dificultando la alimentación de las aves en alta mar.

“Los frailecillos y otros álcidos son aves pelágicas”, que se crían en el norte de Europa- principalmente en Islandia, Noruega y las islas británicas- y que pasan el invierno en alta mar, frente a las costas atlánticas, según explican desde SEO. Su alimentación, lejos de tierra, se basa en peces y el agua es su descanso. “Aunque están adaptadas a las difíciles condiciones del mar en invierno, la sucesión de varias borrascas intensas durante días consecutivos dificulta gravemente su capacidad de alimentarse, por lo que no pueden reponer energía durante periodos prolongados, sufren agotamiento e inanición, lo que deriva en episodios de mortalidad masiva como el ocurrido este invierno”, apuntan desde SEO Birdlife.

Esta entidad impulsa el Programa ICAO (Inspección Costera de Aves), una herramienta gratuita- disponible para IOS y Android- con la que cientos de personas voluntarias recorrieron kilómetros de playas registrando las localizaciones de ejemplares muertos o debilitados, lo que permitió recopilar la información de forma estandarizada.

El seguimiento también contó con la colaboración de numerosas entidades, trabajando en Galicia de forma estrecha Cemma, el Grupo Naturalista Hábitat y la Sociedade Galega de Historia Natural, así como personal de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El frailecillo atlántico mantiene una población europea de entre cinco y seis millones de parejas reproductoras, pero la tendencia es decreciente. Entre las causas que apunta SEO, están la frecuencia e intensidad de las borrascas, pero también la sobrepesca y los vertidos.