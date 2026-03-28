El Concello de Vilagarcía pone a punto las playas para el buen tiempo

Playa de A Compostela Gonzalo Salgado

El Concello llevó a cabo una completa puesta a punto de las playas de Vilagarcía, de cara al inicio de la temporada primavera-verano. Los trabajos se centraron, de forma especial, en los principales arenales: A Concha-Compostela, Campanario y Preguntoiro. En las tres se llevó a cabo una intensa labor de descompactado y aireado, para mejorar las condiciones de cara a la Semana Santa, en la que se espera afluencia de visitantes y un mayor uso.

Además, como cada año tras el invierno, se realizaron trabajos de mantenimiento, reparaciones y limpieza, tanto en las playas como en el mirador de la cruz de Xiabre.

En lo referente al descompactado de las playas, la de A Concha- Compostela fue la que más lo necesitó, debido ala extensa superficie en la que actuar. Tras una limpieza a fondo, en la que se combinaron medios mecánicos para retirar algas y basura general, con trabajos manuales para la recogida de elementos plásticos, se pasó a una especie de arado para levantar y remover la arena, ya que la superficie se había endurecido tras la acción de las lluvias.

La operación fue realizada por Urbaser, desde donde explicaron que el aporte de aire, además de ablandar la superficie, también contribuye a la eliminación de microorganismos, por lo que resulte doblemente beneficiosa. Como paso final, se pasó la máquina limpia-playas, para nivelar la arena.

Nuevo equipo de calistenia

Previamente, el Concello ya realizara labores de roza de las hierbas, tanto en la superficie como al lado del paseo, así como bajo las pasarelas de madera. En A Concha-Compostela también se procedió a la retirada manual de algunos brotes de cadillo, en el marco de las tareas de prevención establecidas tras la regeneración. En estas últimas actuaciones participaron los operarios municipales, que también se encargaron de reponer las pasarelas de madera, repasar los baños públicos y arreglar los bancos y mesas del pinar de A Concha. Además, se instaló un nuevo equipo de calistenia en esta zona.

Los trabajos de mantenimiento ya finalizaron en O Campanario (Bamio) y acabarán, a principios de la próxima semana, en la playa de O Preguntoiro, en Vilaxoán. Además, con la llegada del buen tiempo se intensificaron las labores ordinarias de limpieza de los arenales, incrementando tanto la frecuencia del paso de las máquinas como la de los servicios manuales de vaciado de papeleras y contenedores, según explican fuentes municipales. Lo cierto es que ya durante la semana pasada y principios de esta, cuando las temperaturas fueron bastante elevadas, pudo verse un buen número de personas a lo largo de A Concha-Compostela e incluso, los más atrevidos, dentro del agua, dándose un baño.

El mirador de la cruz de Xiabre es otro de los recursos turísticos que se acaba de acondicionar, en previsión de la afluencia de visitantes. En este caso, el Concello procedió a la roza de la vegetación, que había crecido mucho sobre las escaleras y la pasarela de acceso, y también se arreglaron los bancos. Las actuaciones pendientes, explican desde el Concello, pasan por “o recheo das bancadas a modo de banzos, cuxo material foi varrido pola forza das correntes de auga propiciadas polas intensas chuvias”. Estos trabajos se realizarán cuando la primavera esté más avanzada y la previsión de precipitaciones sea menor, para garantizar el compactado del material.